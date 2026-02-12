Search here...

Dlaczego ten kask doprowadził do wykluczenia ukraińskiego sportowca z igrzysk olimpijskich?

Społeczeństwo
Léa Michel
@heraskevychvladyslav/Instagram

Ukraiński skeletonista Władysław Heraskevych został zdyskwalifikowany z Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 za odmowę zdjęcia kasku ozdobionego portretami ukraińskich sportowców poległych na wojnie. Ten akt hołdu uznano za sprzeczny z przepisami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) dotyczącymi ekspresji twarzy sportowców podczas zawodów.

Hełm, symbol hołdu dla zmarłego

Na kasku widniały twarze kilku ukraińskich sportowców, którzy zginęli od początku konfliktu, takich jak sztangistka Alina Perehudowa i bokser Paweł Iszczenko. Ukraiński skeletonista Władysław Heraskevych chciał oddać im hołd, tłumacząc, że „ich poświęcenie pozwoliło mu wziąć udział w igrzyskach olimpijskich”. Pomimo wielokrotnych próśb MKOl, odmówił zmiany kasku przed zawodami.

Decyzja potwierdzona po ostatecznej rozmowie

Prezydent MKOl Kirsty Coventry spotkała się ze sportowcem, aby „znaleźć kompromis”, ale bezskutecznie. Jury Międzynarodowej Federacji Bobslejów i Skeletonu (IBSF) unieważniło jego akredytację. Ukraiński skeletonista Władysław Heraskevych zdominował treningi i dlatego rozważa odwołanie się do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS).

Reakcje i napięcia wokół zasad

Obecni na meczu ukraińscy kibice wyrazili szok, a jeden z nich określił decyzję jako „bardzo złą”, jak wynika z oświadczenia CNN Sports . Łotewska federacja oficjalnie zaprotestowała, domagając się przywrócenia jej do organizacji. MKOl na konferencji prasowej podkreślił neutralność boiska: „Liczy się nie przesłanie, liczy się miejsce”.

Ostatecznie sprawa ta uwypukla konflikt między osobistymi hołdami a sportową neutralnością, której domaga się MKOl. Wykluczenie ukraińskiego skeletonisty Władysława Heraskevicha, choć zgodne z przepisami, rodzi pytania o swobodę, jaką sportowcy mają do wyrażania swoich wartości podczas ważnych wydarzeń. Debata ta prawdopodobnie będzie kontynuowana po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina w 2026 roku.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
