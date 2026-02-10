W wieku 22 lat ten sportowiec zachwyca na stoku narciarskim i fascynuje publiczność

Mając zaledwie 22 lata, Eileen Gu stała się fenomenem narciarstwa dowolnego, trzykrotną medalistką olimpijską z Chin i najlepiej opłacaną lekkoatletką zimową na świecie. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, studentka Stanford i modelka luksusowych marek, ta wszechstronnie utalentowana lekkoatletka fascynuje swoimi umiejętnościami i niezależną duszą.

Wczesna i nietykalna gwiazda olimpijska

W Pekinie w 2022 roku 18-letnia Eileen Gu zapisała się w historii, zdobywając złoto w big air i halfpipe, a także srebrny medal w slopestyle'u. Od tego czasu zdobyła 20 zwycięstw w Pucharze Świata, co stanowi rekord wszech czasów wśród kobiet, a w grudniu ubiegłego roku triumfowała w inauguracyjnej edycji Snow League w Chinach. Jej popisowa technika – podwójny cork 1620 wykonany z chirurgiczną precyzją – wciąż zachwyca tłumy, szczególnie w Chinach, gdzie jest cenioną ikoną narodową.

Najbogatsi sportowcy zimowi

Z prognozowanymi na 23 miliony dolarów zarobkami do 2025 roku, według Sportico , Eileen Gu jest na szczycie listy zawodniczek Zimowych Igrzysk Olimpijskich i zajmuje 4. miejsce wśród sportsmenek we wszystkich dyscyplinach. Wśród jej sponsorów znajdują się globalni giganci, tacy jak Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret i Louis Vuitton, a także chińskie marki, takie jak Anta Sports i Luckin Coffee. Przeszła po wybiegu dla Bosideng w Mediolanie i zamknęła pokaz Brunello Cucinelli w Szanghaju, płynnie przechodząc między wybiegiem a stokiem narciarskim.

Urodzony w USA chiński zawodnik: tajemnica narodowości

Urodzona z chińskiej matki i amerykańskiego ojca, Eileen Gu dorastała między dwiema kulturami, spędzając lata w Pekinie. W 2019 roku zdecydowała się reprezentować Chiny, nigdy publicznie nie wyjaśniając swojego obywatelstwa – kwestia drażliwa, ponieważ Chiny nie dopuszczają podwójnego obywatelstwa. Obecnie studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Stanforda, gdzie po powrocie będzie na trzecim roku, udowadniając, że jej ambicje wykraczają poza świat sportu.

Zenistyczne podejście do Igrzysk Olimpijskich 2026

Eileen Gu mówi, że w związku z trwającymi Igrzyskami Olimpijskimi Mediolan-Cortina 2026 (do 22 lutego) czuje się wolna od wszelkiej presji. Jej pasja do Mediolanu – miasta mody i kultury – nadaje tym zawodom osobisty wymiar.

Ostatecznie Eileen Gu uosabia nowoczesną kobietę: wyczynową sportsmenkę, influencerkę, błyskotliwą studentkę i międzynarodową modelkę. Odrzucając wąskie kategorie, na nowo definiuje sukces, dosłownie unosząc się na falach globalnego sukcesu, który dopiero się zaczyna.