Pasażerka twierdzi, że wyproszono ją z samolotu z powodu wagi; reakcja internautów.

Amerykańska pasażerka, Keirstyn Catron, twierdzi, że nie wpuszczono jej na pokład samolotu z powodu wagi, co wywołało oburzenie w mediach społecznościowych. Jej konto, udostępnione na TikToku, ponownie rozpaliło debatę na temat polityki linii lotniczych dotyczącej przestrzeni w kabinie.

Amerykańska twórczyni treści, Keirstyn Catron (@lilcatron), twierdzi, że w listopadzie 2025 roku doświadczyła czegoś, co opisuje jako upokarzającą sytuację na pokładzie samolotu odlatującego z lotniska LaGuardia w Nowym Jorku. Według jej konta opublikowanego na TikToku, pracownik linii lotniczych zapytał ją, czy może usiąść na standardowym miejscu przed wejściem na pokład.

Młoda kobieta wyjaśnia, że wymiana zdań miała miejsce w obecności innych pasażerów, co opisuje jako „niewygodne publiczne obnażenie się”. Następnie twierdzi, że nie wpuszczono jej na pokład samolotu, powołując się na odmowę związaną z jej gabarytami. W swoim nagraniu wideo Keirstyn Catron (@lilcatron) wyraża zażenowanie i niezrozumienie sytuacji. Uważa, że została osądzona na podstawie domniemania dotyczącego jej możliwości zmieszczenia się w standardowym fotelu.

Zasady regulujące dostępną przestrzeń na pokładzie

Wiele linii lotniczych ma przepisy dotyczące obłożenia miejsc w samolocie, szczególnie gdy wymiary pasażera wymagają większej przestrzeni. Niektóre przepisy pozwalają pasażerom na zakup dodatkowego miejsca, aby zapewnić komfort wszystkim podróżnym.

Według doniesień kilku anglojęzycznych mediów, omawiana linia lotnicza wdrożyła politykę, zgodnie z którą „pasażerowie potrzebujący większej przestrzeni mogą zostać poproszeni o wcześniejszą rezerwację dodatkowego miejsca”. Środki te, przedstawiane przez linie lotnicze jako „mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu na pokładzie”, są regularnie przedmiotem debat dotyczących ich praktycznego zastosowania i wpływu na doświadczenia pasażerów.

Filmik szeroko udostępniany w mediach społecznościowych

Po opublikowaniu filmu na TikToku, był on szeroko udostępniany i komentowany w internecie. Wielu internautów wyraziło poparcie dla pasażerki, potępiając to, co uznali za stygmatyzujące. Inni komentatorzy podkreślali potrzebę poprawy odbioru i dostępności podróży lotniczych dla osób o różnych typach sylwetki. Według mediów, które relacjonowały tę historię, film zgromadził setki tysięcy wyświetleń.

Niektórzy użytkownicy internetu uważają, że tego typu sytuacja świadczy o braku dostosowania branży lotniczej do różnorodności siły roboczej. Inni wskazują, że linie lotnicze muszą również spełniać ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa i logistyki.

Powracająca debata na temat dostępności transportu lotniczego

Kwestia dostępnej przestrzeni na pokładzie samolotów jest regularnie przedmiotem debaty publicznej, szczególnie w odniesieniu do tzw. standardowych rozmiarów siedzeń. Kilka stowarzyszeń opowiada się za „lepszym uwzględnieniem różnorodności sylwetki pasażerów w projektowaniu kabin”.

Eksperci z branży podkreślają, że „stopniowe ograniczanie przestrzeni na nogi na przestrzeni lat jest odpowiedzią na wymogi ekonomiczne, ale może też stwarzać trudności niektórym pasażerom”. Wypowiedź Keirstyna Catrona (@lilcatron) wpisuje się zatem w szerszą debatę na temat dostępności podróży lotniczych i tego, w jaki sposób linie lotnicze mogą pogodzić ograniczenia techniczne, wygodę pasażerów i zapobieganie dyskryminacji.

Popularność wypowiedzi Keirstyn Catron (@lilcatron) ilustruje rosnące znaczenie mediów społecznościowych w eksponowaniu indywidualnych doświadczeń podróżniczych. Podkreśla również wagę, jaką opinia publiczna przywiązuje do kwestii integracji i szacunku pasażerów. Dyskusja na temat dostępności podróży lotniczych prawdopodobnie będzie kontynuowana, ponieważ branża ewoluuje, aby sprostać stale rosnącemu globalnemu zapotrzebowaniu.