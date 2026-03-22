Kim są ludzie, którzy utożsamiają się ze zwierzętami, zwani „therianami”?

Anaëlle G.
W świecie, w którym tożsamość jest nieustannie redefiniowana, niektórzy ludzie odnajdują głęboką więź ze zwierzętami. Znani jako „therianie” lub „theriantropowie”, nie postrzegają siebie jako „w pełni ludzi” i eksplorują wewnętrzną więź ze zwierzęciem, prawdziwym lub wymarłym. Ta mniej znana „tożsamość płciowa” fascynuje swoim psychologicznym i duchowym bogactwem.

Niefizyczna tożsamość zwierzęca

Bycie terianinem nie oznacza wiary w możliwość fizycznej transformacji w zwierzę. To niefizyczna i głęboko odczuwana identyfikacja. Każdy terianin łączy się z „teriotypem”, często wilkiem, kotem, koniem lub ptakiem, który stanowi integralną część jego wewnętrznej tożsamości.

To połączenie czasami manifestuje się podczas „przebudzenia”, momentu, w którym osoba uświadamia sobie to pokrewieństwo. Therianie mogą wówczas doświadczać „przemian”: wrażeń fantomowych kończyn (ogon, pazury), instynktownych impulsów lub wahań nastroju odpowiadających ich wewnętrznemu zwierzęciu. W przeciwieństwie do „futrzaków”, którzy przyjmują postać dla zabawy lub dla przebrania, therianie doświadczają tego jako osobistej prawdy, aspektu swojej istoty.

Początki i społeczność

Słowo „therian” pojawiło się na początku lat 90. na forach internetowych i wywodzi się od terminu „theriantrope”, wywodzącego się z greckich słów „bestia” i „człowiek”. Therianie są częścią szerszej subkultury „otherkin”, do której należą również „fictionkins” – ludzie utożsamiający się z fantastycznymi istotami, takimi jak smoki czy elfy.

Platformy takie jak TikTok (#TherianTok) pomogły uwidocznić te doświadczenia. Oferują one sceniczne występy, „quadrobic” (chodzenie na czworakach) oraz wykorzystanie akcesoriów, takich jak ogony i uszy. Jednak większość therianów podkreśla wagę doświadczenia wewnętrznego: to przede wszystkim osobista tożsamość, a nie gra czy cosplay. Wyjaśnienia stojące za tą identyfikacją są różne, od poprzednich wcieleń, przez neurodywergencję, po po prostu odczuwaną esencję duchową.

Rodzaje therian

Społeczność wyróżnia kilka form identyfikacji:

  • Contherianizm: trwałe połączenie człowieka i zwierzęcia.
  • Suntherian: Zwierzęcość jest częścią osobowości, lecz pozostaje integralną częścią życia ludzkiego.
  • Przełącznik światła: całkowite przełączenie między stanem człowieka i zwierzęcia.
  • Kladoterian: identyfikacja z rodziną zwierząt, np. kotowatymi.

Każdy terianin doświadcza swojej „zwierzęcości” inaczej, niektórzy stale, inni naprzemiennie, w zależności od chwili lub emocji.

Krytyka i perspektywy zewnętrzne

Zjawisko to jest intrygujące i kontrowersyjne. Niektórzy postrzegają je jako formę „zaburzenia psychicznego” lub „efekt TikToka” wśród nastolatków. Sami teranie podkreślają, że jest to stabilna, mimowolna i nieumyślna tożsamość. Antropologia czasami łączy to doświadczenie z szamanizmem lub starożytnymi tradycjami duchowymi, podczas gdy psychiatria zachowuje ostrożność w stosunku do tego zjawiska.

Pomimo krytyki, Therianie tworzą wspierającą się społeczność, często spotykając się z drwinami i niezrozumieniem. Redefiniują pojęcia ludzkiej tożsamości i wewnętrznej zwierzęcości, pokazując, że można zgłębiać życie wewnętrzne z autentycznością i szacunkiem.

Różnorodność, którą należy szanować

Należy podkreślić, że osoby terian pochodzą z różnych środowisk, a ich tożsamość nie ogranicza się do sztywnych kategorii. Na TikToku wiele filmów pokazuje młodych ludzi ujawniających swoje wewnętrzne „ja”, często w kontekście pytań o płeć lub tożsamość. Tożsamości płciowe są pluralistyczne, świat nie jest binarny i niezwykle ważne jest, aby szanować sposób, w jaki każda osoba definiuje siebie.

Ostatecznie bycie terianinem oznacza akceptację wymiaru siebie, który wykracza poza to, co ludzkie, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku do siebie i innych. To fascynujące zjawisko leży na styku współczesnej duchowości, introspekcji i poszukiwania autentyczności.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Wykluczona z zawodów kobiet, ta transseksualna sportsmenka stanowi wyzwanie

