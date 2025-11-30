Search here...

Mieszka na statku wycieczkowym przez cały rok: w wieku 77 lat pokazuje to, czego nigdy ci nie powiedzą

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

W wieku 77 lat Sharon Lane porzuciła wszystko, by osiedlić się na stałe na pokładzie Odyssey Villa Vie Residences, statku wycieczkowego oferującego zakwaterowanie all-inclusive podczas rejsów dookoła świata. Szczerze opowiada o tym, co niesie ze sobą to życie, w tym o jedynej prawdziwej wadzie, z jaką się spotkała.

Wymarzona emerytura na oceanach

Na pokładzie statku, który w ciągu 3,5 roku eksploruje 425 destynacji w 147 krajach, Sharon cieszy się wyjątkowym otoczeniem, stałym zakwaterowaniem, całodobowymi posiłkami, opieką medyczną i bogatą ofertą zajęć. Ta opcja zakwaterowania na pokładzie, dostępna w cenie malejącej wraz z wiekiem, pozwala jej podróżować bez ograniczeń związanych z lotniskami i cieszyć się aktywną i niezależną emeryturą.

Druga strona medalu

Choć życie na jawie może wydawać się sielankowe, Sharon przyznaje się do pewnego szczegółu, który może wydawać się błahy, ale bardzo ją dręczy: nie może wstać, żeby przynieść przekąskę lub podgrzać posiłek, tak jak w domu. To niewidoczne ograniczenie uwypukla konieczność dostosowania się do życia na jachcie, nawet przy wszystkich oferowanych usługach.

Poza niedogodnościami, wzbogacające doświadczenie

Przyjemność odkrywania Europy, Karaibów, Japonii, a wkrótce także RPA, znacznie przewyższa jej atrakcyjność. Sharon wyjaśnia, że ceni sobie wyjątkowe poczucie ciągłego przemieszczania się domu, co nadaje jej emeryturze nowy sens, łącząc odkrywanie nowych miejsc, wygodę i poczucie wspólnoty.

Życie przez cały rok na statku wycieczkowym nie jest typowym wyborem, ale dla Sharon Lane obiecuje niezwykłą emeryturę. Pomiędzy codziennymi atrakcjami, wzbogacającymi spotkaniami i gwarantowanym komfortem, udowadnia, że wiek nie stanowi bariery dla przygód. Sharon udowadnia, że odwaga zejścia z utartych szlaków może odmienić życie w niezapomniane przeżycie, nawet w wieku 77 lat.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Te 5 drogich kierunków, które (prawie) się opłacają
Article suivant
„Nawet nie wiedziałam, jak zrobić pranie”: te nietypowe zajęcia cieszą się popularnością wśród młodych dorosłych

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Wybiera zły numer telefonu w Święto Dziękczynienia... i nawiązuje nietypową przyjaźń, która trwa już 10 lat.

W 2016 roku Wanda Dench, babcia z Arizony, przez pomyłkę wysłała SMS-a z zaproszeniem na Święto Dziękczynienia do...

„Rezygnacja”: Ten szokujący trend wśród pokolenia Z wstrząsa światem pracy

Nowy trend wywołuje poruszenie w mediach społecznościowych: „rezygnacja”. Zamiast dyskretnej i tradycyjnej rezygnacji, niektórzy przedstawiciele pokolenia Z decydują...

„Nawet nie wiedziałam, jak zrobić pranie”: te nietypowe zajęcia cieszą się popularnością wśród młodych dorosłych

Jeszcze kilka lat temu można by się było roześmiać, gdyby ktoś powiedział, że bierze udział w kursie prania...

Te 5 drogich kierunków, które (prawie) się opłacają

Wbrew powszechnemu przekonaniu, niektóre stopnie naukowe stanowią bardzo wysoką inwestycję bez gwarancji odpowiedniego zwrotu finansowego. Według najnowszych danych...

Ten Amerykanin nie może uwierzyć w to, co odkrył we francuskim supermarkecie.

Amerykański użytkownik TikToka, który niedawno przeprowadził się na południe Francji, podzielił się swoim zdumieniem imponującą różnorodnością asortymentu serów...

Ujawnia wiadomości, które wysyłają jej mężczyźni... i są one po prostu szokujące.

Na Instagramie twórczyni treści Camille (@camillelv) postanowiła ujawnić brutalne i hiperseksualne prywatne wiadomości, które otrzymuje od mężczyzn. Udostępniając...

© 2025 The Body Optimist