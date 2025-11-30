Mieszka na statku wycieczkowym przez cały rok: w wieku 77 lat pokazuje to, czego nigdy ci nie powiedzą

W wieku 77 lat Sharon Lane porzuciła wszystko, by osiedlić się na stałe na pokładzie Odyssey Villa Vie Residences, statku wycieczkowego oferującego zakwaterowanie all-inclusive podczas rejsów dookoła świata. Szczerze opowiada o tym, co niesie ze sobą to życie, w tym o jedynej prawdziwej wadzie, z jaką się spotkała.
Wymarzona emerytura na oceanach
Na pokładzie statku, który w ciągu 3,5 roku eksploruje 425 destynacji w 147 krajach, Sharon cieszy się wyjątkowym otoczeniem, stałym zakwaterowaniem, całodobowymi posiłkami, opieką medyczną i bogatą ofertą zajęć. Ta opcja zakwaterowania na pokładzie, dostępna w cenie malejącej wraz z wiekiem, pozwala jej podróżować bez ograniczeń związanych z lotniskami i cieszyć się aktywną i niezależną emeryturą.
Druga strona medalu
Choć życie na jawie może wydawać się sielankowe, Sharon przyznaje się do pewnego szczegółu, który może wydawać się błahy, ale bardzo ją dręczy: nie może wstać, żeby przynieść przekąskę lub podgrzać posiłek, tak jak w domu. To niewidoczne ograniczenie uwypukla konieczność dostosowania się do życia na jachcie, nawet przy wszystkich oferowanych usługach.
Poza niedogodnościami, wzbogacające doświadczenie
Przyjemność odkrywania Europy, Karaibów, Japonii, a wkrótce także RPA, znacznie przewyższa jej atrakcyjność. Sharon wyjaśnia, że ceni sobie wyjątkowe poczucie ciągłego przemieszczania się domu, co nadaje jej emeryturze nowy sens, łącząc odkrywanie nowych miejsc, wygodę i poczucie wspólnoty.
Życie przez cały rok na statku wycieczkowym nie jest typowym wyborem, ale dla Sharon Lane obiecuje niezwykłą emeryturę. Pomiędzy codziennymi atrakcjami, wzbogacającymi spotkaniami i gwarantowanym komfortem, udowadnia, że wiek nie stanowi bariery dla przygód. Sharon udowadnia, że odwaga zejścia z utartych szlaków może odmienić życie w niezapomniane przeżycie, nawet w wieku 77 lat.