Search here...

Te 5 drogich kierunków, które (prawie) się opłacają

Społeczeństwo
Léa Michel
8photo/Freepik

Wbrew powszechnemu przekonaniu, niektóre stopnie naukowe stanowią bardzo wysoką inwestycję bez gwarancji odpowiedniego zwrotu finansowego. Według najnowszych danych Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku , dziedziny takie jak edukacja, praca socjalna i sztuka w rzeczywistości prowadzą do najniższych median dochodów po pięciu latach pracy.

Najniżej płatne kierunki studiów po studiach

Według najnowszych danych Federal Reserve Bank of New York, do kierunków studiów, które przynoszą najniższe zyski finansowe po 5 latach zatrudnienia, należą:

  1. „Języki obce” – mediana zarobków wynosi około 40 000 dolarów rocznie (34 500 euro = 2875 euro miesięcznie).
  2. „Ogólne nauki społeczne” – około 41 000 USD (35 320 EUR = 2943,33 EUR miesięcznie)
  3. „Sztuki performatywne” – nieco ponad 41 900 dolarów (36 170 euro = 3 014 euro miesięcznie).
  4. „Antropologia” i „Edukacja wczesnoszkolna” z kwotą około 42 000 dolarów (36 240 euro = 3 020 euro miesięcznie ).

Ważne jest, aby spojrzeć na te liczby z szerszej perspektywy: chociaż te kierunki studiów rzeczywiście prowadzą do najniższych median dochodów po pięciu latach, według Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, pensja absolwenta na przykład „języków obcych” w wysokości 2875 euro miesięcznie nadal jest wyższa niż zarobki wielu osób. Wszystko jest zatem względne, a te kierunki studiów mogą oferować inne korzyści, takie jak satysfakcja z pracy, kreatywność czy zróżnicowane perspektywy kariery.

Inflacja dyplomów, która obniża ich wartość na rynku

Zjawisko to, według Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, tłumaczy się rozwojem szkolnictwa wyższego i podażą programów szkoleniowych przewyższającą popyt na wykwalifikowane miejsca pracy. Jednocześnie gwałtownie rosną czesne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zadłużenie studentów na studia magisterskie wynosi średnio prawie 50 000 dolarów (43 000 euro), co stanowi wysoki koszt, który nie zawsze jest rekompensowany wyższymi zarobkami.

Kierunki techniczne nadal przodują pod względem wynagrodzeń

Z kolei kierunki STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) konsekwentnie prowadzą do lepiej płatnych karier, dzięki dużemu popytowi w sektorze technologii i finansów. Ten fakt, według Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, skłania do refleksji nad wyborami edukacyjnymi w kontekście oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

Podsumowując, dane te podkreślają, jak ważne jest wybieranie ścieżki kariery nie tylko ze względu na pasję, ale także z uwzględnieniem realiów ekonomicznych rynku pracy.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Ten Amerykanin nie może uwierzyć w to, co odkrył we francuskim supermarkecie.
Article suivant
Mieszka na statku wycieczkowym przez cały rok: w wieku 77 lat pokazuje to, czego nigdy ci nie powiedzą

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Wybiera zły numer telefonu w Święto Dziękczynienia... i nawiązuje nietypową przyjaźń, która trwa już 10 lat.

W 2016 roku Wanda Dench, babcia z Arizony, przez pomyłkę wysłała SMS-a z zaproszeniem na Święto Dziękczynienia do...

„Rezygnacja”: Ten szokujący trend wśród pokolenia Z wstrząsa światem pracy

Nowy trend wywołuje poruszenie w mediach społecznościowych: „rezygnacja”. Zamiast dyskretnej i tradycyjnej rezygnacji, niektórzy przedstawiciele pokolenia Z decydują...

„Nawet nie wiedziałam, jak zrobić pranie”: te nietypowe zajęcia cieszą się popularnością wśród młodych dorosłych

Jeszcze kilka lat temu można by się było roześmiać, gdyby ktoś powiedział, że bierze udział w kursie prania...

Mieszka na statku wycieczkowym przez cały rok: w wieku 77 lat pokazuje to, czego nigdy ci nie powiedzą

W wieku 77 lat Sharon Lane porzuciła wszystko, by osiedlić się na stałe na pokładzie Odyssey Villa Vie...

Ten Amerykanin nie może uwierzyć w to, co odkrył we francuskim supermarkecie.

Amerykański użytkownik TikToka, który niedawno przeprowadził się na południe Francji, podzielił się swoim zdumieniem imponującą różnorodnością asortymentu serów...

Ujawnia wiadomości, które wysyłają jej mężczyźni... i są one po prostu szokujące.

Na Instagramie twórczyni treści Camille (@camillelv) postanowiła ujawnić brutalne i hiperseksualne prywatne wiadomości, które otrzymuje od mężczyzn. Udostępniając...

© 2025 The Body Optimist