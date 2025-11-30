Te 5 drogich kierunków, które (prawie) się opłacają

Wbrew powszechnemu przekonaniu, niektóre stopnie naukowe stanowią bardzo wysoką inwestycję bez gwarancji odpowiedniego zwrotu finansowego. Według najnowszych danych Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku , dziedziny takie jak edukacja, praca socjalna i sztuka w rzeczywistości prowadzą do najniższych median dochodów po pięciu latach pracy.

Najniżej płatne kierunki studiów po studiach

Według najnowszych danych Federal Reserve Bank of New York, do kierunków studiów, które przynoszą najniższe zyski finansowe po 5 latach zatrudnienia, należą:

„Języki obce” – mediana zarobków wynosi około 40 000 dolarów rocznie (34 500 euro = 2875 euro miesięcznie). „Ogólne nauki społeczne” – około 41 000 USD (35 320 EUR = 2943,33 EUR miesięcznie) „Sztuki performatywne” – nieco ponad 41 900 dolarów (36 170 euro = 3 014 euro miesięcznie). „Antropologia” i „Edukacja wczesnoszkolna” z kwotą około 42 000 dolarów (36 240 euro = 3 020 euro miesięcznie ).

Ważne jest, aby spojrzeć na te liczby z szerszej perspektywy: chociaż te kierunki studiów rzeczywiście prowadzą do najniższych median dochodów po pięciu latach, według Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, pensja absolwenta na przykład „języków obcych” w wysokości 2875 euro miesięcznie nadal jest wyższa niż zarobki wielu osób. Wszystko jest zatem względne, a te kierunki studiów mogą oferować inne korzyści, takie jak satysfakcja z pracy, kreatywność czy zróżnicowane perspektywy kariery.

Inflacja dyplomów, która obniża ich wartość na rynku

Zjawisko to, według Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, tłumaczy się rozwojem szkolnictwa wyższego i podażą programów szkoleniowych przewyższającą popyt na wykwalifikowane miejsca pracy. Jednocześnie gwałtownie rosną czesne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zadłużenie studentów na studia magisterskie wynosi średnio prawie 50 000 dolarów (43 000 euro), co stanowi wysoki koszt, który nie zawsze jest rekompensowany wyższymi zarobkami.

Kierunki techniczne nadal przodują pod względem wynagrodzeń

Z kolei kierunki STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) konsekwentnie prowadzą do lepiej płatnych karier, dzięki dużemu popytowi w sektorze technologii i finansów. Ten fakt, według Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, skłania do refleksji nad wyborami edukacyjnymi w kontekście oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

Podsumowując, dane te podkreślają, jak ważne jest wybieranie ścieżki kariery nie tylko ze względu na pasję, ale także z uwzględnieniem realiów ekonomicznych rynku pracy.