Search here...

Ten niezwykły pokaz fajerwerków w Japonii wywołuje reakcje na całym świecie.

Społeczeństwo
Naila T.
Photo d'illustration : Designecologist/Pexels

Pokaz pirotechniczny o wyjątkowej skali i mocy przyciągnął ostatnio uwagę w Japonii. Yonshakudama, uważana za szczyt japońskiej pirotechniki, została wystrzelona i wzbudziła podziw swoimi spektakularnymi rozmiarami oraz efektami wizualnymi, jakie prezentowała na niebie.

Gigantyczny pocisk w sercu pokazu

W Japonii jednym z najbardziej spektakularnych pokazów fajerwerków, jakie kiedykolwiek zorganizowano, był yonshakudama. Ten pocisk waży około 420 kg i ma średnicę 1,2 metra – wymiary znacznie przekraczające wymiary tradycyjnych fajerwerków używanych podczas większości festiwali pirotechnicznych. Zaprojektowany, aby wywołać pojedynczą, dużą eksplozję, ten typ pocisku jest zazwyczaj używany podczas popularnych imprez lub uroczystości, gdzie pirotechnika odgrywa kluczową rolę w widowisku.

Ogromna eksplozja na niebie

Po wystrzeleniu, ta gigantyczna fajerwerka unosi się na wysokość kilkuset metrów, po czym eksploduje, eksplodując feerią barw i światła. Niektórzy obserwatorzy uważają, że efekt wizualny eksplozji może osiągnąć bardzo dużą średnicę – czasami prawie kilometr – znacznie przewyższającą średnicę konwencjonalnych fajerwerków. Te wyjątkowe rozmiary sprawiają, że yonshakudama to imponujące widowisko dla widzów, a samo wydarzenie przyciąga uwagę miłośników pirotechniki na całym świecie.

Reakcje i wirusowość

Udostępnienie filmów i zdjęć ze startu w mediach społecznościowych szybko wywołało falę reakcji online. Wielu internautów udostępniło zdjęcia, wyrażając zdumienie potęgą i skalą japońskiego pokazu fajerwerków. Niektórzy komentatorzy podkreślali kontrast między tą gigantyczną eksplozją a bardziej tradycyjnymi fajerwerkami, podczas gdy inni chwalili techniczne umiejętności niezbędne do bezpiecznego wystrzelenia takiego pocisku.

Poza spektakularnym pokazem, odpalenie yonshakudamy ilustruje kulturowe i techniczne znaczenie pirotechniki w Japonii, gdzie tradycja, precyzja i innowacja spotykają się ze sobą. W dobie mediów społecznościowych te imponujące zdjęcia pomagają również promować unikalną japońską tradycję, obserwowaną i podziwianą na całym świecie.

Naila T.
Naila T.
Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
Article précédent
W Korei Południowej łysienie można będzie wkrótce leczyć, co budzi kontrowersje.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W Korei Południowej łysienie można będzie wkrótce leczyć, co budzi kontrowersje.

A co, gdyby wypadanie włosów stało się problemem zdrowia publicznego? W Korei Południowej prezydencka propozycja ponownie przywróciła łysienie....

Setki starych butów wyrzuconych na brzeg: na razie nie ma wyjaśnienia

Na plaży w Ogmore-by-Sea w południowej Walii rozgrywa się scena godna gotyckiej powieści. W połowie grudnia 2025 roku...

Cyberprzemoc wobec Brigitte Macron: zapadł wyrok w sprawie dziesięciu oskarżonych

5 stycznia 2026 roku sąd w Paryżu skazał ośmiu cyberprzemocowców, którzy atakowali Brigitte Macron, na kary pozbawienia wolności...

Poza siłą nabywczą: jakich wolności domagają się protestujący w Iranie?

Protesty, które wstrząsają Iranem od końca 2025 roku, nie ograniczają się już do siły nabywczej: wyrażają one szerokie...

Crans-Montana: Narciarze tworzą ogromne serce w poruszającym hołdzie

Wysoko w ośnieżonych górach Crans-Montana, ponadczasowa chwila zawładnęła całym regionem. W pierwszy weekend stycznia 2026 roku setki narciarzy...

W obliczu fali samotności wśród osób starszych Chiny szukają nieoczekiwanego rozwiązania

Z prawie 70 milionami osób starszych żyjących samotnie i prognozowanym wiekiem jednej trzeciej dorosłej populacji na 2035 rok,...

© 2025 The Body Optimist