W Korei Południowej łysienie można będzie wkrótce leczyć, co budzi kontrowersje.

A co, gdyby wypadanie włosów stało się problemem zdrowia publicznego? W Korei Południowej prezydencka propozycja ponownie przywróciła łysienie. Presja społeczna, dobre samopoczucie psychiczne i debaty budżetowe sprawiają, że temat ten budzi tyle samo kontrowersji, co skłania do refleksji.

Społeczeństwo, w którym wygląd ma duże znaczenie

W Korei Południowej wygląd nie jest błahym szczegółem: jest głęboko zakorzeniony w dynamice społecznej i zawodowej. Według licznych badań , prawie 98% młodych dorosłych uważa, że uroda zapewnia realne korzyści społeczne. W tym kontekście przedwczesna utrata włosów może szybko stać się źródłem dyskomfortu, a nawet izolacji.

Około 10 milionów osób w kraju cierpi na łysienie, na 51 milionów mieszkańców. Ta rzeczywistość szczególnie dotyka młodych dorosłych, dla których wejście na rynek pracy jest i tak bardzo konkurencyjne. Kiedy oczekuje się od ciebie wysokiej wydajności, pewności siebie i dobrej prezencji, każdy szczegół twojego wyglądu może wydawać się kluczowy. Pamiętajmy jednak: wszystkie ciała są ważne, z włosami czy bez, a wartość człowieka nie jest mierzona gęstością włosów.

Drogie zabiegi i rozkwitający rynek

W obliczu tej presji rynek pielęgnacji włosów znacząco wzrósł. W 2024 roku stanowił on prawie 188 miliardów wonów (waluty Korei Południowej). Specjalistyczne szampony, leki, suplementy diety i przeszczepy włosów to dynamicznie rozwijający się sektor, który jest jednak w dużej mierze niedostępny dla osób o skromnym budżecie.

Wielu mężczyzn, zwłaszcza tych starszych, żyje z łysiną w milczeniu. Strategicznie dobrana grzywka, starannie dobrane fryzury, dyskretne zabiegi chirurgiczne: wypadanie włosów często jest kontrolowane za kulisami. Podczas gdy kobiety zmagają się z ogromną presją dotyczącą makijażu i wyglądu, mężczyźni uczą się ukrywać cofającą się linię włosów, czasami kosztem ogromnego niepokoju.

„Kwestia przetrwania”: stwierdzenie, które wywołało debatę

W tym kontekście prezydent Lee Jae-myung zwrócił się do swojego rządu z prośbą o rozważenie rozszerzenia publicznego ubezpieczenia zdrowotnego o leczenie wypadania włosów. Twierdzi, że łysienie nie jest już wyłącznie problemem estetycznym, ale prawdziwą „kwestią przetrwania” dla południowokoreańskiej młodzieży.

Wspomniana już podczas kampanii prezydenckiej w 2022 roku, propozycja ta powróciła, niosąc ze sobą kluczowy argument: poczucie wyobcowania, którego doświadczają młodzi podatnicy. Wielu z nich opłaca system opieki zdrowotnej, nie mając dostępu do wsparcia w związku z problemem, który bezpośrednio wpływa na ich pewność siebie, zdrowie psychiczne, a czasem także na ich szanse podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Środek ten przeciwnicy uznali za „populistyczny”.

Propozycja jest daleka od jednomyślnego przyjęcia. Konserwatywne osobistości i pracownicy służby zdrowia stanowczo się jej sprzeciwiają. W szczególności Yoon Hee-sook uważa, że priorytetem powinno być skupienie się na poważnych chorobach, takich jak rak, a nie na łysieniu. Kluczowy jest argument finansowy: przewiduje się, że południowokoreański system opieki zdrowotnej do 2026 roku będzie miał deficyt w wysokości 4,1 biliona wonów.

Konserwatywne gazety, takie jak Chosun Ilbo, również potępiły decyzję jako jednostronną, podjętą bez gruntownej konsultacji z podatnikami. Argumentowały, że rozszerzenie ubezpieczenia na ten rodzaj leczenia otworzyłoby drogę do nadmiernej medykalizacji schorzeń uznanych za niezagrażające życiu.

Między dobrostanem psychicznym a realiami budżetowymi

Minister zdrowia Jeong Eun Kyeong zajmuje bardziej wyważone stanowisko. Przyznaje, że wypadanie włosów ma realny wpływ na pewność siebie i zdrowie psychiczne młodych dorosłych, podkreślając jednocześnie potrzebę przeprowadzenia rzetelnej analizy finansowej przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Za łysieniem kryje się bowiem szersze pytanie: jakie miejsce zajmuje dobrostan psychiczny w polityce publicznej?

Niektórzy politycy otwarcie popierają tę inicjatywę. Kongresmenka Park Joo-min, która publicznie przyznała się do poddania się przeszczepowi włosów, postrzega ją jako sposób na zmniejszenie stygmatyzacji i promowanie bardziej empatycznego społeczeństwa.

Debata wykraczająca poza kwestię włosów

Ostatecznie ta debata wykracza daleko poza kwestię włosów. Podważa ona sposób, w jaki społeczeństwo definiuje zdrowie, normalność i akceptację ciała. Dbanie o siebie nigdy nie powinno być powodem do wstydu, a utrata włosów nie powinna być postrzegana jako osobista porażka.

Niezależnie od tego, czy łysienie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, jedno jest pewne: w Korei Południowej temat ten nie jest już tabu. A otwarcie dialogu na ten temat to już krok w kierunku większej życzliwości, pozytywnego podejścia do ciała i szacunku dla wszystkich kształtów.