Z powodu „nadmiernej turystyki” ten kultowy japoński festiwal został odwołany

Podróż
Fabienne Ba.
Władze Fujiyoshidy (prefektura Yamanashi, Japonia) podjęły decyzję o odwołaniu Festiwalu Kwitnącej Wiśni w 2026 roku, tradycyjnie bardzo popularnego wydarzenia wiosennego. Decyzja ta jest odpowiedzią na presję ze strony turystów, uznaną za niemożliwą do utrzymania dla mieszkańców i lokalnego środowiska.

Przełomowe wydarzenie zatrzymane

Od dekady, każdej wiosny, festiwal kwitnącej wiśni (Sakura Matsuri) odbywający się w parku Arakurayama Sengen przyciąga dziesiątki tysięcy turystów, którzy przybywali podziwiać kwitnące wiśnie i kultowy widok na górę Fuji, otoczony pagodą Chureito. Ratusz Fujiyoshida w prefekturze Yamanashi ogłosił całkowite odwołanie wydarzenia w 2026 roku. Tymczasowo kładzie to kres tradycji, która co roku przyciągała około 200 000 osób.

Decyzja motywowana nadmierną turystyką

Władze wyjaśniły, że „rosnący napływ turystów przekroczył możliwości obiektu i zakłócił codzienne życie mieszkańców”. Zgłaszane problemy obejmowały zarówno korki uliczne, jak i rzeczywiste uciążliwości miejskie, takie jak śmieci pozostawiane na ulicach i lekceważące zachowanie. Burmistrz Shigeru Horiuchi podkreślił, że pomimo piękna krajobrazu, spokój i godność mieszkańców są zagrożone, co uzasadnia zawieszenie festiwalu.

Incydenty i bezpieczeństwo publiczne

Wśród zachowań uznanych za problematyczne, władze wymieniły wtargnięcie gości na teren prywatny w celu skorzystania z toalet, a nawet przypadki pozostawiania odchodów w przydomowych ogrodach. Rodzice również wyrazili zaniepokojenie, widząc potrącanie dzieci na zatłoczonych chodnikach, co nasiliło obawy o bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców.

Mimo odwołania, sezon wciąż wyczekiwany z niecierpliwością

Chociaż oficjalny festiwal się nie odbędzie, wiśnie oczywiście będą nadal kwitnąć wiosną, a park Arakurayama Sengen ma przyciągnąć wielu turystów spragnionych widoku sakury i góry Fudżi. Aby lepiej zarządzać skutkami tego napływu turystów, miasto planuje działania takie jak dodanie tymczasowych toalet, zwiększenie bezpieczeństwa i ulepszenie parkingu.

Szerszy trend w Japonii

To odwołanie ostatecznie odzwierciedla ogólniejsze trudności, z jakimi boryka się kilka bardzo popularnych japońskich miejsc docelowych, gdzie masowa turystyka – stymulowana słabym jenem i rosnącą popularnością zdjęć w mediach społecznościowych – stawia obecnie wyzwania w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi i współistnienia z lokalnymi społecznościami.

Podsumowując, zakończenie Festiwalu Kwitnącej Wiśni na Górze Fuji w 2026 roku podkreśla rosnące napięcia między turystyką międzynarodową a ochroną lokalnej jakości życia. Chociaż sezon kwiatów pozostaje ważnym wydarzeniem w Japonii, decyzja ta stanowi istotny krok w sposobie, w jaki kultowe miejsca radzą sobie z napływem turystów.

