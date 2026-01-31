Dlaczego stewardesy nie zalecają noszenia tego stroju w samolocie

Podczas lotu większość pasażerów stawia na wygodę. Jednak zdaniem stewardes, należy unikać pewnych strojów, ponieważ mogą one stwarzać problemy w sytuacjach awaryjnych, podczas zmian temperatury lub po prostu ze względów higienicznych. Oto dlaczego zalecają, aby nigdy nie nosić niektórych ubrań na pokładzie.

Obcisłe ubrania są wrogiem krążenia

Obcisłe dżinsy, bardzo obcisłe spodnie lub ekstremalnie obcisłe legginsy to dalekie od ideału rozwiązanie na wysokości 10 000 metrów. Uciskają one talię i nogi, sprzyjają obrzękom i mogą zwiększać ryzyko zaburzeń krążenia, a nawet zakrzepicy żył głębokich podczas długich lotów. Dlatego stewardesy zalecają luźne, wygodne ubrania, takie jak spodnie dresowe lub luźne spodnie, aby zapewnić sobie komfort podczas kilku godzin siedzenia i zminimalizować skurcze i dyskomfort.

Krótkie spodenki, krótkie spódniczki i kombinezony: fałszywa okazja

Kolejny element garderoby, którego należy unikać: szorty, minispódniczki lub bardzo krótkie sukienki. Bezpośredni kontakt z deską sedesową oznacza bezpośredni kontakt z powierzchniami, które rzadko są dokładnie dezynfekowane, co zwiększa ryzyko kontaktu z bakteriami i grzybami obecnymi na tkaninach i podłokietnikach. Ten sam problem występuje w ciasnych toaletach, gdzie podłoga i ściany często są niehigieniczne. Kombinezony natomiast stanowią problem praktyczny: trudno je zdjąć w małych toaletach, a personel pokładowy zdecydowanie odradza ich zdejmowanie, ponieważ grozi to dotknięciem brudnej podłogi i pociągnięciem za nią.

[osadź]https://www.tiktok.com/@cherdallas/video/7503742792628309279?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182% 2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C122122240%2C121351166%2C12 1811500%2C121960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487 028%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_blank&refer=embed&referer_url=www.demotivateur.fr%2Fvoyage%2F une-hotesse-de-l-air-revele-la-tenue-que-vous-ne-devez-jamais-porter-en-avion-46951&referer_video_id=7503742792628309279[/embed]

Materiały łatwopalne, syntetyczne legginsy i zagrożenia podczas ewakuacji

Poza komfortem, stewardesy i eksperci ds. bezpieczeństwa przypominają nam, że niektóre tkaniny stanowią zagrożenie w przypadku pożaru lub ewakuacji. Leginsy z poliestru, nylonu lub akrylu, a także odzież z frędzlami lub wykonana z materiałów łatwopalnych, mogą stopić się ze skórą pod wpływem intensywnego ciepła i spowodować poważne oparzenia. Zalecają oni włókna naturalne, takie jak bawełna, wełna lub len, które zapewniają lepszą ochronę termiczną i minimalizują uszkodzenia w razie wypadku.

Sandały, japonki i obcasy: ryzyko dla stóp

Sandały, japonki i szpilki są zdecydowanie zabronione dla personelu pokładowego. Po pierwsze, nie chronią przed zimnem w kabinie, a po drugie, znacznie utrudniają szybką ewakuację zjeżdżalniami awaryjnymi lub metalowymi schodami. Dlatego stewardesy zalecają zamknięte, stabilne buty, które można łatwo zdjąć i założyć na punktach kontroli bezpieczeństwa, takie jak trampki lub mokasyny, aby pasażerowie mogli chodzić, biegać lub zjeżdżać ze zjeżdżalni bez ryzyka obrażeń.

Podsumowując, specjaliści od lotnictwa zalecają odzież, która zakrywa, jest wygodna i praktyczna. Chodzi o to, aby pamiętać o higienie, bezpieczeństwie i o realiach czasami nieprzewidywalnego otoczenia. Wybór stroju na pokład samolotu to zatem nie tylko kwestia wyglądu: to także realna ochrona ciała… i sposób na uprzyjemnienie lotu, od startu do lądowania.