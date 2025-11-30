Eis como manter o pescoço quentinho... sem estragar o penteado.

Para se proteger do frio debaixo do casaco, um cachecol de pescoço é um acessório essencial. No entanto, seu penteado não resiste ao calor de cachecóis aconchegantes, golas altas de lã e xales de cetim. Ao se livrar das camadas de roupa de inverno, seu cabelo sofre alguns danos colaterais. Mas não é preciso sacrificar o conforto ou o estilo. Você pode se manter aquecida e exibir um penteado bonito, desde que siga estas regras simples.

O segredo dos profissionais: opte por materiais que não danifiquem o cabelo.

Neste clima frio, um cachecol é um complemento bem-vindo a qualquer look. Ele protege contra rajadas de vento, ameniza o frio da manhã e envolve o pescoço em suavidade. Quase nos faz esquecer as baixas temperaturas da estação. No entanto, apesar de seus muitos benefícios, este acessório macio, que proporciona calor e conforto, às vezes pode ser o ponto negativo do nosso visual. O cachecol é responsável pelo maior problema capilar do inverno. Quando o tiramos, nosso cabelo fica cheio de eletricidade estática e dá choques em quem o toca.

O cachecol protege bem o pescoço, mas estraga completamente o nosso penteado. Pela nossa aparência, você diria que acabamos de enfrentar um urso pardo numa trilha ou uma nevasca. Mas não vamos sair nesse frio congelante com o pescoço descoberto. Talvez você não saiba, mas o cachecol não serve só para enfeitar. Ele protege contra resfriados desagradáveis, criando um ponto de calor numa área particularmente vulnerável do corpo.

Qual o problema? Tecidos ásperos como lã crua ou acrílico causam atrito, o que gera eletricidade estática, quebra e achatamento imediato. Para manter o pescoço aquecido sem arruinar seus penteados, opte por lenços feitos de materiais que não danificam o cabelo. Esqueça os lenços baratos de feira; escolha versões mais luxuosas em cashmere, lã merino ou plumas. Outra alternativa elegante e prática é o xale de cetim .

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada pela estilista de moda Angelina (@angelinaplsh)

Golas removíveis: o truque dinamarquês que preserva o volume e o estilo.

Para unir praticidade e estilo e proteger o pescoço sem estragar o penteado, troque o cachecol volumoso por uma gola removível. Essas golas falsas, que criam a ilusão de uma blusa por baixo, são onipresentes na moda escandinava. Em resumo: são aquecedores de pescoço aprimorados.

Sejam de lã, tricô, tecido polar ou outros materiais, lisas, estampadas ou com zíper, elas proporcionam o mesmo aquecimento que um cachecol felpudo, mas com a vantagem adicional de deixar mais espaço para o cabelo. Deslizam facilmente por baixo de casacos, aquecendo eficazmente a nuca e a parte superior do tronco sem nunca tocar no comprimento do cabelo. Podem muito bem ser a melhor inovação para arruinar o cabelo dos últimos anos. E, ao contrário dos cachecóis, que nunca sabemos bem como usar ou amarrar, as golas removíveis são tudo o que você precisa para dar um toque especial ao seu look.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Domiziana (@domisferra)

Penteados estratégicos que não achatam o cabelo

Esta é certamente a dica mais óbvia para manter o pescoço aquecido sem danificar o cabelo: arrume-o com cuidado. Em vez de repetir o mesmo erro todas as manhãs e deixar o cabelo solto, arrume-o de forma inteligente para que mal toque o cachecol.

Entre os penteados mais eficazes:

A cauda alta, que mantém a parte superior do crânio intacta.

Um coque baixo e solto, posicionado logo acima do casaco.

A trança lateral, afastada da nuca, é ultrafeminina.

O "clipe de garra" (clipe de caranguejo), que se tornou uma arma anti-flat imparável.

Esses penteados não têm a intenção de "esconder os danos": pelo contrário, ajudam a manter a forma, os cachos e a textura até a noite. Isso só mostra que, às vezes, basta abordar o problema de um ângulo diferente para resolvê-lo.

A dica final: aplique uma barreira protetora.

"Prevenir é melhor que remediar", e esse ditado é duplamente relevante para a sua rotina de cuidados com o cabelo. Para manter o penteado intacto mesmo depois de enrolar o lenço algumas vezes, prepare o cabelo com antecedência. Cuidar do cabelo é um compromisso de longo prazo, quase uma arte.

Os cabeleireiros têm um último conselho que poucas pessoas conhecem: crie uma barreira antifricção no comprimento do cabelo antes de enfrentar o frio. Algumas gotas de óleo leve ou um spray protetor são suficientes para revestir os fios e evitar que as fibras do tecido se prendam.

Manter o pescoço aquecido sem estragar o penteado não é um sonho nem um privilégio. Com algumas escolhas criteriosas, os tecidos certos, os acessórios certos e as técnicas certas, você pode passar o inverno confortavelmente aquecida e com um estilo impecável. Aliás, aquele cachecol que tanto amamos quanto odiamos pode até cobrir o cabelo. As fashionistas o usam como um acessório multifuncional, transformando-o em um acessório completo.