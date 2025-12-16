Problemas de pele: esta ligação surpreendente com a ansiedade e a depressão.

Acne, eczema e psoríase afetam quase 2 bilhões de pessoas em todo o mundo e frequentemente causam grande sofrimento. Essas condições visíveis criam um ciclo vicioso em que o estresse e os sintomas se retroalimentam.

Um importante estudo europeu

O estudo "O Fardo Psicológico das Doenças de Pele", publicado no Journal of Investigative Dermatology, analisou 3.635 pacientes dermatológicos e 1.359 indivíduos do grupo controle em 13 países europeus. Conduzido por FJ Dalgard et al., o estudo mostra que 10,1% dos pacientes com doenças de pele apresentam depressão clínica (contra 4,3% no grupo controle), 17,2% apresentam ansiedade (contra 11,1%) e 12,7% apresentam ideação suicida (contra 8,3%).

O ciclo vicioso da pele e do estresse

O cortisol liberado pelo estresse agrava a inflamação da pele (psoríase, eczema), enquanto as lesões visíveis causam vergonha, isolamento e perda de autoconfiança. Em jovens com acne grave, o risco de depressão dobra; o eczema crônico triplica os transtornos de ansiedade. Até 5% dos casos graves levam a pensamentos suicidas.

Dados chocantes da patologia

Psoríase (17,4% dos casos), infecções de pele (6,8%), eczema (6,4%) e acne (5,9%) são as mais comuns. As mulheres (56,5% dos pacientes) estão sobrerrepresentadas, com idade média de 47 anos. Estresse recente (35,6%) e comorbidades físicas (28,8%) agravam o sofrimento psicológico.