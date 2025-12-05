Search here...

Essas 3 sopas podem ser preparadas em menos de 30 minutos.

Fabienne Ba.
Peter Benedetti/Pexels

Quando os dias ficam mais frios, nada melhor do que uma tigela de sopa fumegante para aquecer o corpo. E se você pudesse preparar uma refeição reconfortante em menos de 30 minutos? Aqui estão 3 receitas simples e deliciosas, perfeitas para o inverno.

Sopa cremosa de cenoura e leite de coco

Imagine uma sopa cremosa e levemente adocicada que aquece desde a primeira colherada. Para prepará-la, comece descascando e cortando em cubos 500 g de cenouras e 250 g de batatas-doces.

  • Em uma panela grande, refogue uma cebola picada com uma colher de sopa de azeite até que fique translúcida e levemente dourada.
  • Em seguida, adicione os legumes e despeje 300 ml de leite de coco, juntamente com 300 ml de caldo de legumes.
  • Adicione um toque de curry, um pouco de sal e pimenta, e cozinhe em fogo médio por 25 minutos.
  • Quando os legumes estiverem macios, bata rapidamente no liquidificador e sua sopa ficará perfeitamente cremosa. Para um toque final de requinte, polvilhe com coentro fresco e admire a linda cor laranja que iluminará seu prato.

Esta sopa cremosa é perfeita para um jantar leve ou para acompanhar uma fatia de torrada. É suave, reconfortante e tão aconchegante que você quase se esquecerá do frio lá fora.

Sopa rápida de cogumelos

Se você gosta de sabores mais terrosos e intensos, a sopa de cogumelos é imperdível. Comece fatiando 500 g de cogumelos-de-paris, uma cebola, uma chalota e um dente de alho.

  • Refogue tudo em uma panela com uma colher de sopa de azeite em fogo médio. O aroma liberado durante o cozimento já é uma prévia irresistível do que está por vir.
  • Em seguida, adicione 1 litro de caldo de legumes e deixe cozinhar em fogo baixo por 20 a 25 minutos.
  • Para obter uma textura cremosa, misture todos os ingredientes e adicione 15 cl de creme de leite fresco.
  • Adicione algumas folhas de salsa picadas por cima e sua sopa se transforma numa verdadeira delícia, pronta para ser saboreada.

Esta receita é ideal quando você deseja um prato simples, mas cheio de personalidade. Seu sabor rico e textura aveludada fazem de cada colherada um pequeno momento de prazer, sem precisar passar horas na cozinha.

Sopa de abóbora cabotiá e lentilha vermelha

Para uma sopa que combine doçura e cremosidade, a abóbora butternut é uma excelente escolha. Corte uma abóbora butternut em cubos, pique finamente uma cebola roxa e dois dentes de alho.

  • Refogue tudo em uma panela grande com uma pitada de gengibre para um toque levemente picante e quente.
  • Despeje o caldo de legumes apenas até cobrir e deixe cozinhar por 10 minutos.
  • Em seguida, adicione 200 g de lentilhas vermelhas e continue cozinhando por 15 minutos antes de bater no liquidificador.
  • Tempere com sal e pimenta e sirva bem quente. A cor dourada e a textura ligeiramente espessa tornam esta sopa incrivelmente apetitosa.

As lentilhas vermelhas dão um toque saboroso, perfeito para uma refeição noturna, enquanto a abóbora literalmente derrete na boca. Esta sopa é um verdadeiro convite para se aconchegar com um cobertor e um bom livro, saboreando uma tigela repleta de sabores reconfortantes.

Três sopas, três prazeres simples

Estas três receitas demonstram como é fácil preparar uma refeição deliciosa e rápida, mesmo quando o inverno está rigoroso. Quer prefira sopas ligeiramente doces, sabores terrosos ou combinações ricas e reconfortantes, encontrará satisfação imediata nestas sopas. São perfeitas para adicionar variedade às suas refeições ao longo da semana e transformar um jantar comum numa experiência acolhedora e convidativa.

Ao escolher ingredientes simples e brincar com temperos e texturas, é possível criar sopas que aquecem o corpo e a alma. E a melhor parte? Você não precisa ser um chef estrelado pelo Guia Michelin para obter resultados incríveis. Alguns passos rápidos, uma panela, um liquidificador e pronto — você tem pratos deliciosos que trazem um sorriso e saciam a sua fome.

Então, não hesite mais: pegue suas panelas e frigideiras e deixe-se guiar pelas cores, aromas e texturas. Essas sopas prometem refeições deliciosas em tempo recorde e vão te lembrar como cozinhar pode ser simples, prazeroso e saboroso, mesmo nas noites mais frias de inverno.

