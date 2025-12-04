Essa cantora não existe... e já tem um patrimônio de 3 milhões de dólares.

Uma nova "estrela" está agitando a indústria musical sem nunca ter pisado em um palco: Xania Monet, uma entidade gerada por inteligência artificial, está acumulando milhões de reproduções e entradas nas paradas da Billboard. Impulsionada por faixas de R&B com alma, criadas por IA a partir de letras escritas pela artista Telisha Jones, nascida no Mississippi, Xania Monet fechou um contrato estimado em US$ 3 milhões.

Quem é Xania Monet?

Xania Monet é apresentada como uma "entidade" vocal de IA projetada para cantar R&B com inspiração gospel com uma interpretação surpreendentemente humana. As letras são escritas por Telisha Jones, que usa um gerador de música (Suno) para transformar instruções e textos em faixas produzidas, que são então distribuídas em diversas plataformas.

De transmissões a rankings

A artista virtual Xania Monet já acumulou dezenas de milhões de reproduções e até mesmo alcançou várias paradas da Billboard, notavelmente a Adult R&B Airplay e a R&B Songs, um feito inédito para um "artista" criado por inteligência artificial. Vários lançamentos próximos uns dos outros (álbum, EP e uma série de singles) impulsionaram sua rápida ascensão por meio de algoritmos.

Um acordo de 3 milhões… e uma controvérsia

O sucesso resultou em um acordo de US$ 3 milhões com um parceiro da indústria, provocando uma forte reação de artistas que denunciaram a indistinção entre vozes sintéticas e trabalho humano. Apesar das críticas, a equipe de Xania Monet defende "uma ferramenta criativa que não pretende substituir músicos", ao mesmo tempo que se beneficia de um "modelo mais produtivo e escalável".

Uma indústria em uma encruzilhada.

Entre a curiosidade do público e a cautela das gravadoras, Xania Monet representa um ponto de virada: os números de audiência confirmam o interesse por "vozes" aprimoradas por IA, enquanto advogados e detentores de direitos autorais questionam os usos, a compensação e os riscos da cópia de estilo. Os próximos meses dirão se esses artistas sintéticos continuarão sendo exceções... ou se tornarão a norma.

Em última análise, Xania Monet ilustra perfeitamente a tensão entre a inovação tecnológica e a criação artística tradicional. Embora fascine com seu realismo e ascensão meteórica à fama, também levanta questões inéditas sobre autenticidade, o valor do trabalho humano e o futuro da indústria musical. Quer se admire ou se critique, uma coisa é certa: a música nunca mais será a mesma.