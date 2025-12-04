Search here...

Essa cantora não existe... e já tem um patrimônio de 3 milhões de dólares.

Cultura
Tatiana Richard
@xavia_monet/Instagram

Uma nova "estrela" está agitando a indústria musical sem nunca ter pisado em um palco: Xania Monet, uma entidade gerada por inteligência artificial, está acumulando milhões de reproduções e entradas nas paradas da Billboard. Impulsionada por faixas de R&B com alma, criadas por IA a partir de letras escritas pela artista Telisha Jones, nascida no Mississippi, Xania Monet fechou um contrato estimado em US$ 3 milhões.

Quem é Xania Monet?

Xania Monet é apresentada como uma "entidade" vocal de IA projetada para cantar R&B com inspiração gospel com uma interpretação surpreendentemente humana. As letras são escritas por Telisha Jones, que usa um gerador de música (Suno) para transformar instruções e textos em faixas produzidas, que são então distribuídas em diversas plataformas.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Xania Monet (@xania_monet)

De transmissões a rankings

A artista virtual Xania Monet já acumulou dezenas de milhões de reproduções e até mesmo alcançou várias paradas da Billboard, notavelmente a Adult R&B Airplay e a R&B Songs, um feito inédito para um "artista" criado por inteligência artificial. Vários lançamentos próximos uns dos outros (álbum, EP e uma série de singles) impulsionaram sua rápida ascensão por meio de algoritmos.

Um acordo de 3 milhões… e uma controvérsia

O sucesso resultou em um acordo de US$ 3 milhões com um parceiro da indústria, provocando uma forte reação de artistas que denunciaram a indistinção entre vozes sintéticas e trabalho humano. Apesar das críticas, a equipe de Xania Monet defende "uma ferramenta criativa que não pretende substituir músicos", ao mesmo tempo que se beneficia de um "modelo mais produtivo e escalável".

Uma indústria em uma encruzilhada.

Entre a curiosidade do público e a cautela das gravadoras, Xania Monet representa um ponto de virada: os números de audiência confirmam o interesse por "vozes" aprimoradas por IA, enquanto advogados e detentores de direitos autorais questionam os usos, a compensação e os riscos da cópia de estilo. Os próximos meses dirão se esses artistas sintéticos continuarão sendo exceções... ou se tornarão a norma.

Em última análise, Xania Monet ilustra perfeitamente a tensão entre a inovação tecnológica e a criação artística tradicional. Embora fascine com seu realismo e ascensão meteórica à fama, também levanta questões inéditas sobre autenticidade, o valor do trabalho humano e o futuro da indústria musical. Quer se admire ou se critique, uma coisa é certa: a música nunca mais será a mesma.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
Article précédent
Você achava que "Stranger Things" era ficção? Aqui está a verdadeira história por trás da série.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Você achava que "Stranger Things" era ficção? Aqui está a verdadeira história por trás da série.

"Stranger Things" retorna às nossas telas em 27 de novembro para sua temporada final. Esta série, que bateu...

© 2025 The Body Optimist