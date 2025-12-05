Search here...

"Absolutamente deslumbrante": esta modelo curvilínea está gerando reações positivas.

Modelos
Fabienne Ba.
@lateciat/Instagram

La'Tecia Thomas, uma criadora de conteúdo e modelo australiana de curvas generosas, tornou-se uma sensação nas redes sociais com suas fotos que exibem com orgulho sua figura e sua energia contagiante. Apesar de um começo marcado por rejeições de marcas, ela se tornou um ícone e agora recebe elogios como "absolutamente deslumbrante" por sua autenticidade.

Uma jornada inspiradora

La'Tecia compartilha abertamente sua jornada de autoaceitação, transformando críticas em combustível para sua ascensão. Ela publica regularmente ensaios fotográficos que destacam suas curvas, colaborando com marcas inclusivas. Com 1,7 milhão de seguidores no Instagram (@lateciat), ela promove a positividade corporal por meio de Reels "motivacionais", alternando entre vídeos de exercícios e mensagens como "confiança é se destacar amando quem você é".

Seu conteúdo a posiciona como um modelo para aqueles que lutam contra os padrões restritivos da sociedade. Vale ressaltar que ela é considerada uma modelo "curvy", uma categoria que geralmente se limita aos tamanhos 42-44 – tamanhos excluídos das normas tradicionais das passarelas, embora na França quase metade das mulheres vista tamanho 44 ou maior. Essa é uma realidade que a indústria da moda continua ignorando.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por @lateciat

Reações entusiasmadas e impacto social

Suas publicações geram milhares de curtidas e comentários positivos que celebram sua beleza natural, força e papel na redefinição da moda plus size. Ao desafiar normas por meio de campanhas autênticas, ela inspira uma geração a abraçar suas curvas sem concessões.

A ascensão de La'Tecia Thomas à fama ilustra o poder das vozes que ousam desafiar convenções e afirmar ideais de beleza alternativos. Além de suas fotos admiradas, ela personifica uma mudança profunda: uma indústria e um público cada vez mais sensíveis à diversidade corporal, à autoconfiança e à autenticidade. Ao inspirar seus seguidores a se aceitarem plenamente, La'Tecia Thomas confirma que ser "bonita demais" é, acima de tudo, ser fiel a si mesma.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
As fotos desta modelo britânica mostram que ela é um ícone absoluto da moda.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

As fotos desta modelo britânica mostram que ela é um ícone absoluto da moda.

Rosie Huntington-Whiteley continua a consolidar seu status como um ícone fashion essencial com uma série de fotos que...

Nicole Fujita, a modelo japonesa que está causando sensação com um sorriso.

Nicole Fujita, nascida na Nova Zelândia, filha de pai polonês-russo e mãe japonesa, conquistou rapidamente o Japão com...

© 2025 The Body Optimist