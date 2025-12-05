"Absolutamente deslumbrante": esta modelo curvilínea está gerando reações positivas.

La'Tecia Thomas, uma criadora de conteúdo e modelo australiana de curvas generosas, tornou-se uma sensação nas redes sociais com suas fotos que exibem com orgulho sua figura e sua energia contagiante. Apesar de um começo marcado por rejeições de marcas, ela se tornou um ícone e agora recebe elogios como "absolutamente deslumbrante" por sua autenticidade.

Uma jornada inspiradora

La'Tecia compartilha abertamente sua jornada de autoaceitação, transformando críticas em combustível para sua ascensão. Ela publica regularmente ensaios fotográficos que destacam suas curvas, colaborando com marcas inclusivas. Com 1,7 milhão de seguidores no Instagram (@lateciat), ela promove a positividade corporal por meio de Reels "motivacionais", alternando entre vídeos de exercícios e mensagens como "confiança é se destacar amando quem você é".

Seu conteúdo a posiciona como um modelo para aqueles que lutam contra os padrões restritivos da sociedade. Vale ressaltar que ela é considerada uma modelo "curvy", uma categoria que geralmente se limita aos tamanhos 42-44 – tamanhos excluídos das normas tradicionais das passarelas, embora na França quase metade das mulheres vista tamanho 44 ou maior. Essa é uma realidade que a indústria da moda continua ignorando.

Reações entusiasmadas e impacto social

Suas publicações geram milhares de curtidas e comentários positivos que celebram sua beleza natural, força e papel na redefinição da moda plus size. Ao desafiar normas por meio de campanhas autênticas, ela inspira uma geração a abraçar suas curvas sem concessões.

A ascensão de La'Tecia Thomas à fama ilustra o poder das vozes que ousam desafiar convenções e afirmar ideais de beleza alternativos. Além de suas fotos admiradas, ela personifica uma mudança profunda: uma indústria e um público cada vez mais sensíveis à diversidade corporal, à autoconfiança e à autenticidade. Ao inspirar seus seguidores a se aceitarem plenamente, La'Tecia Thomas confirma que ser "bonita demais" é, acima de tudo, ser fiel a si mesma.