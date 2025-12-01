Search here...

"Eu amo tanquinhos!": Aos 38 anos, esta modelo está causando sensação no Rio.

Léa Michel
Rosie Huntington-Whiteley encantou mais uma vez seus fãs com uma série de fotos de férias publicadas no Instagram. A ex-modelo da Victoria's Secret exala uma serenidade que inspira milhares de seus seguidores.

Uma escapadela brilhante para o Brasil

Durante sua estadia no Rio de Janeiro, a modelo e atriz britânica compartilhou diversas fotos tiradas entre o mar e a vegetação tropical, acompanhadas da carinhosa mensagem "Rio, você roubou meu coração!". Nas fotos, Rosie aparece radiante em um biquíni branco, com um corte moderno que valoriza sua barriga.

Uma beleza admirada por seus fãs

Os internautas reagiram rapidamente à publicação. Os comentários transbordaram de admiração e carinho: alguns elogiaram sua disciplina, outros seu carisma ( "Adorei o abdômen!" ) e sua simplicidade inabalável. Um dos comentários mais frequentes no Instagram, "Tão natural!" , demonstra a admiração de seus fãs por sua autenticidade. Muitos também destacaram como ela personifica uma beleza confiante e despretensiosa, inspiradora e acessível.

Uma nova vida longe dos holofotes

Desde que se mudou para Londres com o ator Jason Statham e seus dois filhos, Rosie tem prosperado em um ambiente mais tranquilo. Longe da agitação de Hollywood, ela dedica mais tempo à família e a projetos pessoais. Em entrevistas recentes, ela fala com emoção sobre a alegria de ver seus filhos crescerem cercados pela natureza e por pessoas queridas, enquanto continua a cultivar sua paixão por moda e design.

Entre elegância e alegria de viver, Rosie Huntington-Whiteley continua a fascinar um público cada vez mais fiel, conquistado por esta modelo e atriz que sabe combinar naturalidade e sofisticação.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
