Search here...

"As pessoas ficam me encarando agora": após um acidente de mergulho, sua aparência muda drasticamente.

Positividade corporal
Fabienne Ba.
BBC diffusion

Alejandro "Willy" Ramos, um ex-mergulhador profissional peruano, viu sua vida mudar drasticamente em 2013 durante um acidente na costa de Pisco, no Peru. Uma subida de emergência a partir de uma profundidade de 30 metros causou-lhe grave doença descompressiva, deixando seu tronco e braços inchados com bolhas persistentes de nitrogênio.

O acidente fatal que marca um ponto de virada

Durante um mergulho para coletar mariscos, a mangueira de oxigênio de Willy foi cortada por um barco que passava, forçando-o a emergir abruptamente sem respeitar as paradas de descompressão. O nitrogênio dissolvido em seu sangue formou bolhas enormes em seu peito e braços, causando inchaço extremo (bíceps medindo de 62 a 72 cm de circunferência) e danos profundos nos tecidos.

Desconforto nos aposentos: um caso médico excepcional

Essa doença descompressiva, ou "doença da câmara hiperbárica", ocorre durante mudanças rápidas de pressão, típicas do mergulho em grandes profundidades. No caso de Willy, as bolhas se alojaram em sua pele, impossibilitando a remoção cirúrgica direta. Os médicos o descrevem como um "caso único no mundo", chegando a investigar outras doenças raras em paralelo, enquanto dores articulares e mobilidade reduzida o impedem de retornar à sua profissão.

Tratamentos hiperbáricos: progresso lento e dispendioso

Somente as câmaras hiperbáricas, que administram oxigênio puro sob pressão, dissolvem parcialmente as bolhas: 30% são eliminadas após dezenas de sessões, sendo necessárias pelo menos mais 100. Sem cobertura adequada da previdência social, Willy sobrevive com auxílio mínimo, e seu corpo ainda carrega as cicatrizes 12 anos depois.

Olhares fixos e isolamento: o calvário psicológico

“As pessoas param e me encaram como se eu fosse algum tipo de animal estranho, me chamam de monstro”, disse ele à BBC em 2018, descrevendo sua depressão e ansiedade diante da pena que sentia. Essa desvantagem social, somada ao seu sofrimento físico, transformou um homem considerado robusto em uma figura isolada. Sua história inspira respeito: a de um homem que, apesar do sofrimento, se recusa a se calar e transforma sua provação em uma mensagem de prevenção e resiliência.

A história de Alejandro "Willy" Ramos transcende uma simples notícia: ela destaca os riscos extremos do mergulho, muitas vezes desconhecidos do público em geral, bem como as consequências humanas, médicas e sociais de um acidente que destrói uma vida. Doze anos após o incidente, Willy continua lutando não apenas contra as sequelas físicas da doença descompressiva grave, mas também contra o julgamento alheio, por vezes mais doloroso do que a própria doença.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Seu pescoço merece mais do que ficar escondido: veja como exibi-lo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Seu pescoço merece mais do que ficar escondido: veja como exibi-lo.

Seu pescoço não precisa ficar escondido sob camadas de tecido nem ser constantemente julgado por padrões de beleza...

Tabus em torno das estrias: aos 45 anos, esta modelo decide falar sobre o assunto.

Kelly Brook, atriz e modelo icônica dos anos 2000, revolucionou o ideal de "corpo perfeito" ao exibir com...

"Esperamos que você vista tamanho 38": Theodora se abre como nunca antes sobre seu corpo

Ela alcançou a fama com o hit "KONGOLESE SOUS BBL", uma música viciante que rapidamente chegou ao topo...

"Nádegas achatadas e barriga grande": ela representa um corpo raramente elogiado.

As imagens virtuais nos levam a crer que os chamados quadris voluptuosos, coxas que se roçam, dobras de...

Nascida sem pernas, ela conquistou os pódios da ginástica.

Paige Calendine, de 14 anos, é uma jovem ginasta de Ohio (EUA) que nasceu sem as pernas. Apesar...

Disseram-lhe para "corrigir" a assimetria dos seus seios, mas ela escolheu amá-los como são.

Todas as mulheres têm um seio maior que o outro, e isso nem sempre é perceptível através da...

© 2025 The Body Optimist