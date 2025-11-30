Search here...

Ela deu (quase) o mesmo primeiro nome aos seus trigêmeos, e o motivo vai te surpreender.

Léa Michel
Artisha Davis, uma mãe de Nova Orleans (Louisiana - EUA), escolheu uma forma única de nomear seus trigêmeos nascidos em outubro de 2024.

Três primeiros nomes… que ninguém sabe pronunciar.

Segundo o Today , Artisha Davis explica que, enquanto pesquisava nomes com significados fortes durante uma sessão noturna no Instagram, encontrou "Daviane", um nome que descobriu significar "amada". Comovida por esse significado, ela criou duas variações: "Davianna" e "Davian", dando assim a cada um de seus filhos uma versão personalizada desse nome tão querido para ela.

No entanto, essa escolha incomum tem uma desvantagem engraçada: "Ninguém sabe como pronunciar os nomes deles", diz ela, rindo. Os nomes são tão parecidos que até ela às vezes os confunde. Para esclarecer, "Davianna" se pronuncia "Dah-vee-AH-nuh", "Davian", seu único filho, se pronuncia "Day-vee-in" e "Daviane" se pronuncia "Day-vee-on".

Uma tradição familiar que é transmitida de geração em geração.

Artisha Davis, que também é gêmea, explica que esse costume vem de sua experiência pessoal, já que ela e sua irmã têm nomes muito parecidos e frequentemente foram vítimas de confusões administrativas. Para não marginalizar sua quarta filha, nascida neste outono, ela escolheu um nome também semelhante em som e ritmo, "Devyn", para que ela se sentisse incluída nesse grupo de irmãs com idades tão próximas.

Essa história incomum combina amor, originalidade e um desejo sincero de criar um forte vínculo entre seus filhos através de seus primeiros nomes.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
A escolha desta mãe de 50 anos está dividindo a internet.

