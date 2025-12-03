Esse sintoma cardíaco se agrava durante a época de festas.

A época festiva brilha com magia, reencontros e momentos aconchegantes. Mas por trás das luzes cintilantes e dos banquetes suntuosos, um fenômeno muito menos festivo se esconde. Seu coração, esse formidável motor da vida, pode ser posto à prova.

Quando a magia do Natal altera a frequência cardíaca

Quando pensamos no Natal, imediatamente imaginamos grandes reuniões à mesa, risadas que aquecem o ambiente e aquela atmosfera aconchegante que nos envolve como um cobertor quentinho. Embora esses momentos sejam preciosos, eles também vêm acompanhados de comportamentos que, sem que percebamos, podem desregular o ritmo cardíaco. E entre eles está a infame síndrome do coração de Natal , uma convidada indesejada.

Essa síndrome, cujo nome parece saído de uma comédia romântica natalina, é, no entanto, muito real. Trata-se de uma arritmia cardíaca desencadeada pelo consumo excessivo de álcool. Seja um brinde com champanhe, um bom vinho tinto acompanhando a refeição ou aquele ponche caseiro que seu tio serviu em excesso, seu coração pode reagir de forma imprevisível.

Álcool: um inimigo sorrateiro do seu coração

No dia seguinte a uma noite de excessos, não é incomum sentir palpitações, uma sensação de batimentos cardíacos acelerados, como se o coração de repente começasse a correr uma maratona enquanto você estava apenas tentando se recuperar da noite anterior. De acordo com o Dr. Gérald Kierzek, médico de emergência, essa arritmia — chamada fibrilação atrial — não deve ser ignorada. Ela inclusive aumenta o risco de AVC. Ele destaca que um em cada quatro AVCs está relacionado a um episódio de fibrilação atrial.

Um estudo de 2020 fornece explicações biológicas para esse fenômeno. O etanol, ingrediente principal das suas bebidas favoritas, age diretamente em uma enzima essencial: a proteína quinase C. Ao interromper os sinais elétricos que permitem que seu coração bata suavemente, ele pode causar uma arritmia. Essa interrupção geralmente aparece dentro de 8 horas após o consumo e desaparece em 24 horas. Se você já tem predisposição a problemas cardíacos, o melhor é evitar o álcool completamente, recomenda o Dr. Kierzek.

Inverno: uma estação que complica a tarefa do coração

E o álcool não é o único culpado. O próprio inverno conspira contra você. De acordo com a Associação Americana do Coração, as mortes por ataques cardíacos aumentam em cerca de 10% durante esta época do ano, com um pico por volta do Natal e Ano Novo. Por que essa época tão calorosa emocionalmente se torna tão fria para o seu coração?

Diversos fatores se combinam. Primeiro, o clima frio causa vasoconstrição das artérias, reduzindo seu diâmetro. Seu coração, então, precisa trabalhar mais para bombear o sangue. Some a isso refeições ricas em gordura e sal, que representam um verdadeiro desafio metabólico, e você terá um coquetel nada favorável à saúde do seu coração. E não podemos esquecer o estresse — sim, mesmo que você adore os preparativos para o Natal —, que pode se tornar um fator agravante. A busca pelo presente "perfeito", a organização da ceia, a gestão das visitas familiares: tudo isso sobrecarrega o seu corpo. Por fim, um último ponto frequentemente negligenciado: durante as festas de fim de ano, muitas pessoas hesitam em procurar ajuda médica se não se sentirem bem, por medo de incomodar alguém. Esse é um reflexo que deve ser evitado.

Como ter um período de festas tranquilo sem sofrer por amor?

O Dr. Kierzek enfatiza este ponto: se você sentir desconforto, dor, falta de ar ou pulso irregular, nunca adie a busca por orientação médica. Sua saúde é preciosa e seu coração merece toda a sua atenção. Para aproveitar ao máximo as festas de fim de ano sem abrir mão do que você gosta, a Associação Americana do Coração oferece algumas dicas simples.

Em caso de desconforto, aja rapidamente: se sentir dor no peito, falta de ar ou mal-estar geral, ligue imediatamente para o 15. É melhor procurar ajuda médica com frequência do que com pouca frequência.

Modere suas refeições e o consumo de álcool: desfrute de alimentos da estação, mas respeite seus limites.

Controle seu estresse: respire, delegue, coloque as coisas em perspectiva. Você não precisa carregar tudo nas costas.

Mantenha-se fisicamente ativo: caminhadas, uma sessão de ioga, um pouco de dança, qualquer coisa é boa para ativar o corpo.

Não negligencie seus tratamentos: se estiver em tratamento, siga-o rigorosamente, mesmo em meio à animação das festas.

Celebre com gentileza: o presente mais bonito para o seu coração.

A época festiva é um tempo de amor e partilha. No entanto, celebrar não significa negligenciar-se. Ao adotar uma atitude gentil e carinhosa para com o seu corpo, pode começar o ano com o pé direito, repleto de bem-estar. Pode rir, celebrar e brindar, se assim o desejar, mantendo o equilíbrio que lhe permite saborear cada momento sem pôr o seu coração em risco.

Em resumo, seu coração é um companheiro fiel: dê a ele o respeito, a atenção e a ternura que merece. Assim, você desfrutará de festas alegres e de um ano novo que começa da melhor maneira possível.