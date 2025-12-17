Aos 51 anos, esses 10 passos simples permitiram que ela se despedisse das pernas pesadas.

Sentir-se bem com o próprio corpo não tem nada a ver com a data de um bolo de aniversário. Aos 51 anos, Céline Roy compartilha uma visão alegre de bem-estar, onde a leveza é construída por meio de pequenas ações cotidianas. Através de sua experiência pessoal, ela relata como 10 hábitos simples transformaram suas sensações físicas, principalmente ao acabar com a sensação de pernas pesadas.

Cultivando a leveza no dia a dia.

Para Céline Roy, tudo começa com uma conexão mais consciente com o próprio corpo. Nada de milagres ou promessas irreais, mas sim uma rotina consistente. Um de seus primeiros instintos é elevar as pernas ao final do dia. Alguns minutos são suficientes, diz ela, para proporcionar uma sensação imediata de descompressão e promover uma melhor circulação. Esse momento se torna quase um ritual, uma pausa merecida após um dia ativo.

Outro ritual que ela aprecia particularmente é o jato de água fria nas pernas. Sempre subindo dos tornozelos até as coxas, esse banho age como um choque revitalizante. Céline valoriza essa sensação de frescor que desperta o corpo e proporciona uma verdadeira dose de energia.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Céline Roy (@celineroyoff)

Toque, hidrate, estimule

A massagem também desempenha um papel central em sua rotina. Drenagem linfática, massagem profunda ou automassagem localizada: Céline explora diferentes técnicas para estimular os tecidos e restaurar a circulação. Ela até dedica atenção aos pés, massageando os arcos, convencida de que tudo começa por ali.

Seguindo essa mesma linha, ela pratica a escovação a seco. Essa ação revigorante, realizada antes do banho, não só esfolia a pele como também estimula o sistema linfático. Céline também enfatiza um reflexo fundamental, muitas vezes subestimado: a hidratação. Beber água suficiente é parte integrante da manutenção do seu bem-estar. Para ela, pernas que se sentem bem são também pernas devidamente hidratadas, tanto interna quanto externamente.

Mova-se com delicadeza e inteligência.

Em termos de movimento, Céline incorpora regularmente alongamentos, principalmente da parte posterior das pernas, para manter a flexibilidade muscular e evitar tensões desnecessárias. Esses momentos de alongamento se tornam momentos de reconexão, onde se respira e relaxa.

O fortalecimento muscular também faz parte da sua rotina, mas sempre de forma suave. Ela presta especial atenção aos exercícios excêntricos, ou seja, exercícios em que o músculo se alonga, e prefere se exercitar descalça ou de meias em vez de tênis. Inspirada pelo Pilates e pela dança, ela busca movimentos fluidos e controlados.

Uma mensagem sem pressão

Com essas dicas, Céline Roy não está tentando impor um modelo ou ditar como você deve se comportar. Ela está compartilhando, com transparência, o que funciona para ela. Essas são dicas pessoais, baseadas em sua experiência e sentimentos, e não são obrigatórias de forma alguma, independentemente de você ter 30, 50 anos ou mais.

Em resumo, a mensagem dela é clara: cada corpo é único, cada jornada diferente. O segredo é ouvir as suas necessidades, respeitar o seu próprio ritmo e escolher o que te faz sentir bem. A leveza, segundo Céline Roy, não é um padrão a ser almejado, mas uma sensação a ser abraçada, sem pressão e com muita delicadeza.