"O que as mulheres merecem": Ela não volta para casa após dar à luz na Coreia do Sul.

Kim Narmin (@kimnarmln), criadora de conteúdo do Instagram, compartilhou um vídeo viral no Reels mostrando sua estadia em um centro pós-parto coreano (sanhujoriwon) após dar à luz na Coreia do Sul. No vídeo, ela aparece feliz e tranquila, cercada por profissionais qualificados. O vídeo ganhou repercussão por destacar um "modelo ideal de recuperação", despertando inveja global e reacendendo o debate sobre a falta de apoio pós-parto para mulheres.

Centros pós-parto coreanos explicados

Na Coreia do Sul, algumas mães permanecem nesses centros especializados após o parto, desfrutando de refeições nutritivas preparadas por chefs, cuidados neonatais por enfermeiras aposentadas, massagens, jardins e acomodações luxuosas para uma recuperação ideal. Kim Narmin ilustra esse repouso estruturado, longe das pressões imediatas, com suporte abrangente que inclui banhos de assento, massagens e até mesmo cuidados infantis, para que a mãe possa se concentrar em sua recuperação física e mental. Esse modelo tradicional de sanhujori, adaptado aos tempos modernos, reflete a evolução das normas familiares, onde os avós têm um papel menos ativo.

Reações e entusiasmo internacional

Os comentários na publicação de Kim Narmin transbordam emoção: "Nem consigo imaginar o quanto isso reduz a depressão pós-parto" ou "Gostaria que todas as mulheres do mundo pudessem vivenciar isso depois de terem seus bebês". Este vídeo revela um contraste marcante com outros países, onde as mães frequentemente retornam para casa sem o mesmo apoio, o que intensifica o cansaço e o isolamento. O sucesso viral ressalta a necessidade universal de espaços como esses, inspirando inclusive adaptações nos Estados Unidos. Os comentários enfatizam: "Todas as mulheres merecem isso, mas tantas nunca tiveram essa oportunidade".

Debate sobre o apoio insuficiente no pós-parto

Este conteúdo reacende críticas: as mulheres não recebem apoio adequado após o parto, carecendo do descanso profissional que previne a depressão e complicações, ao contrário da Coreia do Sul, onde esse apoio é quase universal. Depoimentos no Reddit confirmam que esses centros promovem um vínculo seguro entre pais e filhos, priorizando a recuperação materna e a prevenção de infecções. Kim Narmin personifica esse "ideal acessível", o que leva a uma revisão das políticas globais para um apoio equitativo.

O vídeo de Kim Narmin sobre seu centro pós-parto na Coreia captura perfeitamente o que as mulheres merecem: descanso, nutrição e cuidados profissionais para atravessar o período pós-parto com tranquilidade. Ao despertar interesse e debate, este vídeo defende a universalização desse modelo, reduzindo a depressão pós-parto e a desigualdade em todo o mundo.