Elas se casaram com o mesmo homem em Las Vegas… e agora estão brigando por US$ 2,4 milhões.

Duas mulheres britânicas, que se casaram com o mesmo homem em Las Vegas com alguns anos de diferença, estão agora em disputa judicial pelo controle de uma herança estimada em US$ 2,4 milhões. O caso destaca as consequências legais de um casamento bígamo e as proteções oferecidas pela lei de herança no Reino Unido.

Um marido bígamo e uma fortuna de 2,4 milhões

James Dinsdale, um contador britânico que faleceu de câncer aos 55 anos em outubro de 2020, casou-se com a dentista estética Dra. Victoria Fowell em Las Vegas em 2012 e, posteriormente, em 2017, com a esteticista Margaret Dinsdale, também em Las Vegas, sem ter dissolvido legalmente seu primeiro casamento. Legalmente, o segundo casamento com Margaret é, portanto, considerado "nulo e sem efeito", o que a excluiu automaticamente da herança, deixando Victoria, como sua esposa legalmente reconhecida, e o filho de James Dinsdale, William, como herdeiros da fortuna estimada em aproximadamente £ 1,8 milhão (US$ 2,4 milhões).

A batalha legal de Margaret

Segundo o jornal Independent , Margaret afirma que vive com James Dinsdale desde 2015, casou-se com ele "de boa fé" e cuidou dele em tempo integral durante sua doença, chegando a abandonar o emprego. Sentindo-se injustiçada, ela entrou com um processo buscando uma "disposição razoável" de acordo com a Lei de Herança do Reino Unido e reivindica pelo menos metade da herança, aproximadamente £ 900.000.

O papel da Lei de Herança e a questão do estatuto de "cônjuge"

Na ausência de um testamento, os bens de James Dinsdale foram distribuídos de acordo com as regras de sucessão legítima, que priorizam o cônjuge e os filhos. No entanto, em julho, um juiz reconheceu os direitos de Margaret como sua esposa sob a Lei de Herança, permitindo-lhe reivindicar uma parte judicial da herança, mesmo que seu casamento seja tecnicamente nulo sob a estrita lei matrimonial.

Acusações contra a primeira esposa e congelamento de bens.

Margaret acusa Victoria Fowell de ter "saqueado" a herança, tratando o patrimônio como se fosse a única beneficiária, e de já ter vendido duas propriedades por aproximadamente £600.000, sem que se saiba ao certo o que aconteceu com o restante dos fundos. Margaret obteve uma ordem judicial de bloqueio de bens para impedir que o patrimônio desapareça antes do término do processo, o que visa garantir a possibilidade de execução de qualquer sentença favorável a ela.

Um caso angustiante com um desfecho incerto.

O advogado de Margaret argumenta que ela fez tudo "em confiança", acreditando que o primeiro casamento de James havia terminado, e enfatiza o impacto psicológico e financeiro dessa batalha judicial sobre sua cliente.

Em última análise, este caso, descrito como "incomum", ilustra como a ausência de um testamento, a bigamia e a confusão em torno do estado civil podem criar disputas de herança longas, dispendiosas e emocionalmente destrutivas, cujo resultado dependerá agora da avaliação do juiz sobre o que constitui uma "disposição razoável" para o cônjuge sobrevivente. Continua...