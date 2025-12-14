Por que cada vez mais mulheres não querem mais viver em casal?

Cada vez mais mulheres heterossexuais optam por permanecer solteiras, cansadas das dificuldades e desequilíbrios que encontram em relacionamentos com homens. Essa escolha faz parte de uma tendência mais ampla, chamada "heteropessimismo", que está crescendo em diversos países.

Uma onda de celibato global

Desde 2010, a proporção de pessoas que vivem sozinhas aumentou em 26 dos 30 países ricos, com 100 milhões de solteiros a mais do que em 2017. A revista The Economist (2025) e depoimentos de mulheres na Itália destacam essa escolha entre as jovens, que se descrevem como "solteiras, livres e felizes". Essa mudança é parcialmente explicada pela evolução da sociedade. Em muitos países ocidentais, as mulheres agora são mais instruídas, mais independentes financeiramente e não precisam mais de um parceiro para sustentá-las. No passado, algumas permaneciam em relacionamentos por necessidade econômica. Hoje, elas podem escolher: permanecer solteiras em vez de suportar um relacionamento insatisfatório ou desequilibrado.

Heteropessimismo e suas raízes

O conceito de "heteropessimismo", cunhado em 2019 por Asa Seresin, descreve o discurso heterossexual em torno de relacionamentos disfuncionais. O jornal La Stampa, um dos mais lidos da Itália, lamenta uma "casa em chamas" devido ao comportamento masculino, enquanto o The Washington Post observa que homens heterossexuais enfrentam dificuldades com educação, emprego e maturidade emocional. Diante disso, algumas mulheres começam a questionar a própria ideia de que estar em um relacionamento com um homem seja um fim em si mesmo. Em um mundo onde os papéis tradicionais — o provedor, a mulher dependente — estão se desfazendo, o modelo heterossexual tradicional está perdendo seu apelo.

O movimento 4B na Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, o movimento feminista 4B incorpora essa revolta ainda mais fortemente: as mulheres rejeitam o casamento (biyeonhal), a maternidade (chaesaeng), a intimidade heterossexual (seksa) e os relacionamentos românticos (yeonae). Diante de uma cultura patriarcal extrema, uma taxa de natalidade extremamente baixa e um sexismo persistente, milhares de mulheres sul-coreanas estão optando por uma autonomia radical, inspirando um debate global sobre emancipação.

Em direção a novos modelos?

Alguns sociólogos sugerem uma reformulação completa de como encaramos os relacionamentos românticos, propondo, por exemplo, formas mais flexíveis como casamentos temporários ou poliamor. Outras análises destacam uma nova geração de mulheres que optam por viver seus desejos com clareza, sem se deixarem aprisionar por ideais românticos que se tornaram opressivos. Essa crescente inquietação com os modelos tradicionais está, portanto, levando ao desenvolvimento de modelos de relacionamento mais livres e equitativos, mais adequados às aspirações atuais.

Em última análise, longe de rejeitar o amor, essa onda de celibato feminino reflete um desejo de redefinir os termos da intimidade em bases mais saudáveis ​​e igualitárias. O que alguns chamam de "heteropessimismo" é também, para muitas, uma clareza recém-descoberta diante de padrões de relacionamento ultrapassados. Em todo o mundo, mulheres estão optando por se concentrar em si mesmas, recusar concessões dolorosas e reivindicar um espaço para a liberdade emocional. Esse movimento não sinaliza o fim do amor, mas talvez o fim de um certo tipo de amor forçado — e o início de uma conexão onde respeito, consentimento e reciprocidade não são mais exceções, mas princípios fundamentais.