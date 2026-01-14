"Não depende de mim emagrecer!": Ela responde aos ataques de gordofobia que vem sofrendo.

Harmony Albertini, autora e criadora de conteúdo, é alvo diário de comentários sobre seu corpo e de conselhos para "se recompor". Em vez de permanecer em silêncio, ela optou por responder diretamente, em um discurso que viralizou: não cabe a ela emagrecer, mas sim ao mundo parar de discriminá-la.

"Não depende de mim emagrecer."

Convidada pelo veículo de comunicação Filtre, Harmony Albertini explica que a gordofobia não é simplesmente uma questão de "opiniões", mas uma forma de discriminação que impacta todos os aspectos da vida: espaços públicos, trabalho, saúde e intimidade. Ela nos lembra que ser gordo não significa automaticamente ser doente e pede uma coisa simples: que as pessoas se informem antes de julgar. Diante de mensagens como "você é gordo demais" ou "você é o problema", ela inverte a perspectiva: não são os corpos que devem se conformar, mas sim as normas que precisam parar de punir as pessoas que não se encaixam no padrão.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Filtre (@filtre)

Leia também… Essas frases gordofóbicas que você provavelmente diz sem perceber

Humilhações que espreitam por toda parte

Em seu relato, a criadora de conteúdo descreve um cotidiano repleto de obstáculos: cadeiras estreitas demais em restaurantes, assentos apertados em aviões, atrações ou teatros onde ela não se sente à vontade. Ela explica que constantemente lhe dizem que cabe a ela "se adaptar" — ao espaço disponível, aos olhares, aos comentários — como se o mundo não fosse feito para acomodar todos os tipos de corpos.

A violência costuma ser mais brutal na esfera privada: homens dizem que gostam da companhia dela, mas recusam qualquer relacionamento até que ela emagreça. Essas declarações encapsulam uma dupla rejeição: gordofóbica e misógina.

Uma discriminação sistêmica bem documentada

A mensagem da Harmony se baseia em dados estatísticos. Pesquisas citadas por Gabrielle Deydier mostram que uma mulher obesa tem até oito vezes menos chances de ser contratada, e um homem obeso, três vezes menos chances, considerando todos os outros fatores iguais. Os salários são mais baixos, as promoções são mais raras e a gordofobia continua sendo comum nas empresas. Mesmo na moda, onde desfiles inclusivos têm sido cada vez mais aplaudidos, o "retorno à magreza", impulsionado pelo uso de produtos como o Ozempic, marginaliza as modelos plus size, relegando a positividade corporal a uma mera "jogada de marketing".

"O problema não são os nossos corpos."

Ao recusar-se a fazer da perda de peso uma condição para a sua felicidade, Harmony Albertini questiona a ideia de que a magreza é um pré-requisito para o amor, o sucesso ou o respeito. Ela nos lembra que a busca por um "corpo ideal" pode destruir mais do que "melhorar" uma vida, especialmente quando essa busca é apresentada como uma obrigação moral.

A mensagem dela é cristalina: nossos corpos não precisam ser perdoados por existirem. O que precisa mudar não são nossas silhuetas, mas as estruturas – desde assentos apertados até recrutadores discriminatórios – e as atitudes que continuam acreditando que humilhar pessoas gordas é uma questão de opinião e não um ato de violência.