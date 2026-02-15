Esta campeã americana de esqui fala sobre a importância de se assumir.

Ganhar o ouro olímpico é uma conquista, mas para alguns atletas, a vitória não termina no pódio. Este ano, em 2026, a esquiadora americana Breezy Johnson nos lembrou que o desempenho atlético também pode ser sinônimo de visibilidade, representatividade e orgulho pessoal.

Uma medalha de ouro que ficará para a história.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, Breezy Johnson conquistou a medalha de ouro no esqui alpino pela equipe dos Estados Unidos. Após temporadas marcadas por lesões e retornos graduais às competições, ela alcançou o ápice de sua carreira com força e determinação. Essa vitória é histórica: ela se tornou a primeira atleta americana assumidamente LGBT a ganhar uma medalha de ouro pelos Estados Unidos nesses Jogos.

Para ela, no entanto, essa medalha representa mais do que apenas um desempenho cronometrado. Ela também incorpora uma mensagem. Em entrevista à CBS News , a campeã explicou que o sucesso esportivo não pode ser totalmente separado da representatividade. Em um mundo ainda amplamente dominado por modelos heterossexuais, ver uma campeã exibir abertamente sua orientação (bissexual) é um divisor de águas. Seu sucesso envia uma mensagem clara: você pode estar no topo, ser talentosa, ambiciosa e completamente você mesma.

Uma revelação ponderada

Breezy Johnson se assumiu publicamente como bissexual em novembro de 2022, uma decisão que ela descreveu como "cuidadosamente ponderada". Em sua visão, esse anúncio foi tanto uma escolha pessoal quanto uma responsabilidade coletiva. Ela acredita que jovens atletas merecem poder se identificar com modelos diversos. Ver-se em um campeão que é aberto sobre sua orientação sexual pode ajudar a quebrar a sensação de isolamento que alguns ainda sentem. Sua mensagem é simples e poderosa: o sucesso não tem um rosto único, um perfil único, uma orientação única.

Ao compartilhar sua história, ela não está tentando reduzir sua identidade à sua orientação sexual (bissexual). Pelo contrário, Breezy Johnson mostra que um atleta pode ser multifacetado: forte no esqui, vulnerável às vezes, comprometido, amoroso, ambicioso. Você nunca é definido por apenas um rótulo.

Esporte e sociedade: fronteiras permeáveis

A declaração da esquiadora surge em um contexto americano onde os direitos das pessoas LGBT, particularmente das pessoas transgênero nos esportes escolares, são tema de intenso debate político. Sem adotar uma posição partidária, Breezy Johnson nos lembra que o esporte não existe isoladamente.

Segundo ela, afirmar a própria orientação sexual não significa transformar cada raça em uma plataforma para ativismo. Significa simplesmente reconhecer que se vive em uma sociedade, com suas tensões e mudanças. Ela também elogiou outros atletas que se manifestam sobre essas questões, como a patinadora artística Amber Glenn. Sua abordagem continua centrada na autenticidade: você pode buscar a excelência sem deixar de ser você mesmo.

Vida pessoal e visibilidade: nenhuma contradição

Poucos dias após conquistar a medalha de ouro, Breezy Johnson compartilhou um momento íntimo: o pedido de casamento surpresa de sua parceira na linha de chegada de uma prova de Super-G. As imagens circularam amplamente, acompanhadas de mensagens de parabéns, principalmente de Lindsey Vonn, e até mesmo uma reação divertida de Taylor Swift.

Algumas pessoas podem ter se perguntado: como conciliar a revelação da bissexualidade com um relacionamento heterossexual? A defensora reiterou uma verdade fundamental que ainda é frequentemente mal compreendida: a bissexualidade descreve uma orientação, não a natureza exclusiva de um casal em um determinado momento. Ser bissexual não altera a validade do relacionamento dela. Ao explicar isso publicamente, ela ajuda a esclarecer esses conceitos e a desmantelar ideias equivocadas.

Além das medalhas, a trajetória de Breezy Johnson demonstra que excelência e autenticidade podem caminhar juntas. Em uma disciplina exigente como o esqui alpino, onde a pressão por um bom desempenho é imensa, afirmar a própria orientação (bissexual) também exige coragem. Sua mensagem vai além das pistas de esqui: todos deveriam ter a oportunidade de seguir carreira no esporte sem precisar comprometer sua orientação sexual.