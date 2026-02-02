Varför hästars intuition fascinerar forskare, enligt en studie

Hästar är inte bara underbara följeslagare: de verkar kunna "läsa" våra känslor. En nyligen genomförd fransk studie visar att dessa djur har en häpnadsväckande känslighet för mänskliga känslomässiga signaler, och kan upptäcka vår rädsla eller glädje genom luktsinne, vilket bekräftar en genuin känslomässig smitta mellan arter.

En unik luktupplevelse

För att förstå denna extraordinära förmåga utformade forskare vid INRAE , under ledning av Léa Lansade, ett originellt experiment. De samlade in kroppslukter från 30 volontärer efter att de sett filmer som framkallade antingen rädsla (skräckfilmer) eller glädje (komedier), med hjälp av prover placerade under deras armhålor. Dessa prover presenterades sedan för 43 walesiska ston i tre situationer: mänsklig interaktion, plötslig öppning av ett paraply och utforskning av ett okänt föremål.

Resultaten var slående. Hästar som utsattes för skrämmande dofter var mer alerta, skrämdes mer och höll ett större avstånd. Däremot framkallade glädjefyllda dofter ett mer avslappnat och nyfiket beteende.

Rädsla och glädje: mätbara reaktioner

Stona luktade på de nya dofterna längre, vilket visade sin förmåga att noggrant urskilja dem. Fascinerande nog använde de företrädesvis sin vänstra näsborre för positiva signaler, vilket motsvarar specifik hjärnbearbetning i samband med behagliga känslor.

Fysiologiskt ökade deras hjärtfrekvens som svar på skrämselframkallande lukter, utan en ökning av kortisol, vilket indikerar ett adaptivt vakenhetstillstånd snarare än kronisk stress. Som Léa Lansade förklarar, "sätter lukten av rädsla hästar i högsta beredskap, vilket skapar en känslomässig smitta." Med andra ord, våra känslor är bokstavligen artöverskridande.

En intuition som går långt bortom syn och hörsel

Denna känslighet överträffar hästars redan kända förmåga att läsa våra ansiktsuttryck och röstintonationer. Deras luktintuition framhäver en naturlig och kraftfull empati, som kan utnyttjas i djurassisterad terapi eller hästterapi. Hästar reagerar inte bara; de tolkar subtilt våra signaler och justerar sitt beteende därefter, vilket bidrar till ett starkt och välgörande känslomässigt band för båda parter.

Mot andra känslor och konkreta tillämpningar

Medan denna studie fokuserar på rädsla och glädje, planerar forskarna att utforska andra känslor, såsom sorg eller ilska, såväl som emotionell ömsesidighet: kan hästar påverka våra känslor lika mycket som vi påverkar deras?

Frågor kvarstår om den exakta naturen hos denna uppfattning: är det en instinkt som ärvts från evolutionen eller en social färdighet som förvärvats genom (tyvärr) domesticering? Framtida forskning, inklusive andra raser och hanhästar, kommer att göra det möjligt för oss att generalisera resultaten och bättre förstå hur man använder dessa förmågor för att främja gemensamt välbefinnande.

I slutändan visar denna studie att våra känslor inte är begränsade till oss själva: de kan upptäckas, kännas och till och med förstärkas av hästar. Hästar blir därmed sanna känslomässiga partners, kapabla att stärka vårt välbefinnande och berika våra interaktioner.