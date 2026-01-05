Denna brandman räddar en hund ur vattnet: hans handling rör internet

En brandman från Nîmes utförde en spektakulär räddningsaktion i slutet av december 2025, då han dök ner i det iskalla vattnet i Canal de la Fontaine för att rädda en hund i nöd. Denna spontana handling, filmad och delad på sociala medier, berörde snabbt tusentals internetanvändare.

En heroisk reflex inför faran

Medan brandmannen patrullerade nära kanalen fick han syn på djuret som kämpade desperat i det kalla vattnet. Utan att tveka klädde han av sig delvis och hoppade ner i kanalen för att simma mot hunden. Trots strömmen och den iskalla temperaturen lyckades han fånga det panikslagna djuret och föra det säkert tillbaka till stranden.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av 36 Quai des Orfèvres (@36quaidesorfevres)

En räddning som berörde internetanvändarnas hjärtan

Videon av räddningsinsatsen, som delats av France Bleu Gard Lozère och ett flertal djurrelaterade berättelser, utlöste omedelbart en våg av känslor. "Rörande", "Bravo, ren hjältemod ", "En sann osjungen hjälte" : kommentarer strömmade in som berömde brandmannens mod och mänsklighet. Hunden, synbart utmattad men oskadd, togs om hand omedelbart efter räddningsinsatsen för att få vård och identifiering.

Denna händelse illustrerar perfekt brandmännens avgörande roll i akuta djurräddningar. När de regelbundet konfronteras med hundar som har fallit i kanaler, floder eller dammar, ingriper de med samma engagemang, oavsett om larmet gäller en människa eller en fyrbent följeslagare. I Nîmes, liksom på andra håll, tjänar dessa enkla men beslutsamma handlingar som en påminnelse om att brandmannens yrke sträcker sig långt bortom att släcka bränder: det är ett uppdrag av universell hjälp.