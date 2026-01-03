Den här enkla IKEA-gardinen kan spara dig mycket pengar på din gasräkning.

Med temperaturer som knappt når 0°C sipprar kylan in i huset och tvingar dig att höja värmen. Om du dessutom bor i ett dåligt isolerat hem blir det en riktig fälla. Men det är inte tal om att huttra hela vintern, sy en innekappa av filtar eller leva med varmvattenflaskor limmade mot kroppen. En IKEA-gardin kan förändra allt.

Fönstren, inte alltid särskilt välisolerade

De senaste veckorna har vintern gjort sig påmind. Dimma ligger tjockt på himlen och skymmer landskapet, frosten fryser till is och temperaturerna kyler huden. Denna polarkyla sipprar in i huset genom varje por och tränger in i våra hem som en osynlig inkräktare. Äldre hus släpper in kylan och är dåligt rustade för vintern. Det är inte ovanligt att känna luften komma in genom en springa i ett fönster eller en glipa i en dörr. När man bor i ett dåligt isolerat hus, även om man sätter upp värmen på full effekt, stiger inte inomhustemperaturen, men det gör verkligen beloppet på notan.

Golvet är kallt som en isbana, och måltiderna äts iklädda tröja, fleecetröja och en mjuk filt . Man måste praktiskt taget klä sig som om man ska till bergen för att gå runt i huset. Snart kommer man att diska i pjäxor och städa med en ullhalsduk. Kort sagt, huset liknar en igloo. Fönstren, trots att de är stängda, är kärnan i detta termiska problem. Enligt Ademe (den franska byrån för ekologisk omställning) står de för 10 till 20 % av värmeförlusten.

Och du behöver inte byta ut alla fönster i ditt hem eller göra större isoleringsarbeten för att sluta huttra i soffan. Lösningen finns på Ikea och kostar mindre än 40 euro. Tillräckligt för att höja temperaturen några grader i ditt hem och ta av dig några lager kläder.

En IKEA-gardin som begränsar drag

Gardiner används vanligtvis för att fylla ett tomrum i ett rum eller för att ge liv där det saknas. Men dessa mörkläggningsgardiner från Ikea med det ovanliga namnet MAJGULL gör mer än att bara dekorera fönster eller komplettera inredningen. När de väl är fördragna fungerar de som barriärer mot kallt väder.

MAJGULL utmärker sig tack vare sitt täta, tjocka tyg. Detta material fungerar som en extra barriär mellan insidan och utsidan. Placerad framför ett fönster, men även framför en dåligt isolerad dörr eller ett burspråk, hjälper den till att bromsa utbytet av kall luft och behålla den producerade värmen inuti hemmet. Resultatet blir att rummet kyls ner långsammare och känslan av komfort varar längre. Ännu bättre: värmen går inte på full effekt i onödan.

Bättre temperatur och estetiskt tilltalande

Utöver sin termiska funktion uppfyller MAJGULL-gardinen ytterligare en viktig ask: estetik. Den finns i flera diskreta och eleganta nyanser och ger omedelbart en känsla av mysighet och mjukhet till ett rum. De tjocka tygerna har den visuella kraften att "värma upp" en interiör, redan innan värmesystemet har aktiverats.

Denna gardin smälter sömlöst in i olika inredningsstilar, från skandinavisk minimalism till en varmare och mer inbjudande atmosfär. Den kombinerar praktiskhet med estetik, vilket förbättrar den termiska komforten samtidigt som den förbättrar bostadsutrymmet.

I ett sammanhang där vi strävar efter att konsumera mindre, men bättre, framstår MAJGULL som en smart lösning: prisvärd, enkel att installera och hållbar. Ytterligare ett bevis på att ibland är de enklaste åtgärderna också de mest effektiva för att ta hand om ditt hem ... och din budget.