"Granny bob", säsongens stjärnklippning

Granny bob gör comeback som en av hårtrenderna man absolut måste ha. Inspirerad av en klassisk bob är denna klippning tilltalande tack vare sin tidlösa elegans och enkla skötsel. Den har anammats av många kändisar och setts på catwalks, och etablerar sig som ett modernt alternativ till mer strukturerade frisyrer.

En mjukare version av den klassiska bob-frisyren

"Granny bob" har den grundläggande bobformen, men med en mjukare, mer naturlig form. Vanligtvis klippt vid eller strax nedanför käklinjen, kännetecknas den av mindre skarpa linjer och subtila rörelser.

Till skillnad från den skarpt definierade boben väljer denna klippning en något suddig look, ibland kombinerad med subtil volym eller en vågig textur. Målet är att uppnå ett elegant resultat utan att verka för stelt. Denna trend är en del av en bredare återgång till lättskötta frisyrer som kräver minimal daglig styling.

Varför är "mormor bob" så populär?

Framgången med "granny bob" ligger till stor del i dess mångsidighet. Denna klippning kan anpassas till olika hårtexturer, oavsett om den är rak, vågig eller lätt lockig. Den hjälper också till att rama in ansiktet samtidigt som den bibehåller ett naturligt utseende. Vissa frisörer påpekar att denna typ av bob kan ge rörelse till fint hår och tämja tjockare längder. Klippningen kan bäras med en mittdel för en minimalistisk look eller med en sidodel för extra volym.

En trend som observerats bland flera kändisar

Flera kändisar har bidragit till att popularisera denna frisyr de senaste månaderna och hjälpt den att göra comeback. "Granny bob" är en del av en trend som gynnar uppdaterade versioner av tidlösa klippningar, såsom lång bob eller texturerad bob. Denna typ av frisyr uppskattas ofta för sin balans mellan sofistikering och enkelhet, vilket möjliggör en mängd olika stilar som passar olika tillfällen.

Hur man antar den här frisyren

För att uppnå en "mormor bob" rekommenderar experter att man väljer en lätt lager-på-lager-klippning för att bibehålla rörelsen. Underhållet är relativt enkelt, med touch-ups fördelade efter hårets tillväxthastighet. En naturlig frisyr, med lätt föning eller lufttorkning, förstärker utseendet på denna klippning. Som med alla frisyrer kan resultatet variera beroende på hårtyp, täthet och ansiktsform.

"Granny bob" bekräftar återkomsten av tidlösa, uppdaterade frisyrer. Lätt att bära och anpassningsbar till många stilar, har den blivit ett populärt alternativ för dem som söker en elegant frisyr utan onödigt krångel. Denna trend illustrerar det växande intresset för stilar som är både moderna och lättskötta.