I New York kan en ny regel på frisörskolor vara revolutionerande för miljontals kvinnor.

Från och med september 2026 kommer delstaten New York att ta ett exempellöst steg: utbildning i lockigt, vågigt och spetsigt hår blir obligatorisk på alla frisörskolor. En till synes enkel åtgärd, men en som tar itu med årtionden av tyst hårdiskriminering.

Ett problem som alla känner till, men som ingen löser.

Hur många gånger har vi hört frasen i en salong: "Jag vet inte hur man gör lockigt hår" ? Att texturerat hår inte ingår i den allmänna frisörutbildningen är en direkt följd av den segregerade historien om amerikanska salonger: utbildningsmanualer fokuserade nästan uteslutande på rakt eller lätt vågigt hår, vilket utelämnade en hel del av befolkningen. Resultatet? Generationer av kvalificerade frisörer, skickliga med vissa texturer, men helt oförberedda på andra.

60 % av befolkningen, 8 stater bildades

Paradoxen är slående. Över 60 % av den amerikanska befolkningen har texturerat hår. Ändå har endast 8 av 50 stater fram tills nu krävt obligatorisk utbildning i dessa texturer på frisörskolor. 75 % av frisörerna säger att de vill ha mer utbildning i olika hårtyper – men eftersom denna utbildning inte var obligatorisk, förvärvade de inte dessa färdigheter innan de började praktisera. Denna utbildningslucka har mycket verkliga konsekvenser för miljontals klienter.

Med lagen undertecknad ändrar New York reglerna

Guvernör Kathy Hochul undertecknade lagförslaget, som stöddes av representanten Michaelle Solages och senator Jamaal Bailey. Senator Bailey sammanfattade kortfattat frågan: "Nuvarande standarder misslyckas ofta med att tillräckligt förbereda yrkesverksamma för att arbeta med olika hårtexturer. Denna skillnad drabbar oproportionerligt kvinnor och flickor av annan hudfärg, som har svårt att få tillgång till tjänster som är anpassade efter deras behov." Lagen träder i kraft fullt ut i september 2026.

Rent konkret, vad förändras i skolorna?

Det är inget revolutionerande med utbildningsvolymen – det totala antalet timmar förblir detsamma. Det som förändras är vad som lärs ut. Skolorna måste nu avsätta tid för att analysera alla hårtyper, ta hand om naturligt hår, bemästra flätnings- och hårförlängningstekniker och styla texturerat hår – lockformning, föning och naturlig styling. Det här är färdigheter som verkar självklara, men fram till nu har de helt enkelt inte varit en del av läroplanen.

"En rättslig ram mot diskriminering"

Michaelle Solages, själv en svart kvinna med texturerat hår, förtydligade reformens omfattning : ”Det blev tydligt att mer konkreta åtgärder behövdes. Denna lag är ett svar på det fortsatta behovet av mångfald och inkludering inom kosmetikaindustrin, för att säkerställa att alla, oavsett hårtyp, får den uppmärksamhet och expertis de förtjänar i salonger.” Utöver frågan om utbildning är det verkliga problemet diskriminering: att vägra styla någons hår för att man inte vet hur man gör är också en form av utestängning.

Och efter New York?

Enligt New York State Beauty School Association bör skolor kunna införliva dessa nya krav utan större svårigheter. Professional Beauty Association, som har stöttat reformen från början, uttryckte sin förhoppning om att andra stater snabbt kommer att anta liknande lagstiftning – och att New York kommer att bli en nationell modell. Frågan är inte längre om det är möjligt. New York har just bevisat att det är det.

Kort sagt, att utbilda alla frisörer i att hantera alla hårtyper är en självklar sanning som det tog årtionden innan blev obligatorisk. New York har just tagit det steget. Och för miljontals kvinnor som länge har hört "förlåt, jag vet inte hur" är det mycket mer än en administrativ reform. Det är ett erkännande.