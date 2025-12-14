Att lämna håret under kappan: den Olsen-tvillinginspirerade trenden som skapar uppståndelse

Stoppar du håret i kragen för en nonchalant look? Det är frågan som surrar på TikTok med hashtaggen #Olsentuck, en ultraenkel hårtrend inspirerad av systrarna Mary-Kate och Ashley Olsen. Populärt under New York Fashion Week hösten/vintern 2025/2026, förvandlar detta trick ett dagligt misstag till ett minimalistiskt och sofistikerat modeuttalande.

Olsen-tvillingarnas ursprung

Mary-Kate och Ashley Olsen, tidigare stjärnor från 2000-talet och skaparna av The Row, förkroppsligar enkel elegans. Deras signum? Håret diskret instoppat i en halsduk, jacka eller kappa för en avslappnad bohemisk chic-effekt. Denna gest, som sågs på New Yorks gator, är tilltalande i sin enkelhet: den undviker böljande hårstrån som blåser i vinden samtidigt som den tillför en touch av mystik. Denna klädstil hos systrarna Olsens tar nu över catwalken och sociala medier.

Olsen-instickningen är bara kul och lek tills du tar av dig jackan och håret är så trassligt att det skulle kunna fungera som ett fågelbo pic.twitter.com/sHaqhkJTgj — De kallar mig Carol (@theycallm3carol) 20 december 2024

Explosiv viralitet på TikTok

#Olsentuck exploderar på TikTok, med tusentals videor som visar hur man anammar denna "tuck" på några sekunder. Influencers testar den med överdimensionerade kappor eller tjocka sjalar, vilket bevisar dess mångsidighet: perfekt för vintern, den ger volym och en avslappnad känsla utan komplicerad styling. På Instagram lovordar fashionistas trenden för dess tillgänglighet – perfekt om du är sen och glömmer att reda ut håret. Den är raka motsatsen till överstylade looks, perfekt i linje med The Rows estetik: minimalistisk, elegant och tidlös.

Varför det fungerar för alla

Inget kunde vara enklare: ta på dig kappan, stoppa håret i kragen, och voilà, garanterad enkel stil. Det här tricket smickrar alla ansiktsformer genom att subtilt rama in dragen och skyddar till och med mot vinterfuktighet. Det demokratiserar Olsen-stilen, en gång reserverad för New Yorks elit, och gör modet inkluderande och praktiskt för vardagsbruk.

Olsen-innerbyxan är inte bara en frisyrsnygghet: det är en modefilosofi där naturlighet segrar över perfektion. Omfamna den helhjärtat för en snygg och enkel vinter; den här trenden påminner oss om att sann elegans ofta kommer från en enkel gest.