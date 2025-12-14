Search here...

Att lämna håret under kappan: den Olsen-tvillinginspirerade trenden som skapar uppståndelse

Frisering
Léa Michel
@michellengatimin/TikTok

Stoppar du håret i kragen för en nonchalant look? Det är frågan som surrar på TikTok med hashtaggen #Olsentuck, en ultraenkel hårtrend inspirerad av systrarna Mary-Kate och Ashley Olsen. Populärt under New York Fashion Week hösten/vintern 2025/2026, förvandlar detta trick ett dagligt misstag till ett minimalistiskt och sofistikerat modeuttalande.

Olsen-tvillingarnas ursprung

Mary-Kate och Ashley Olsen, tidigare stjärnor från 2000-talet och skaparna av The Row, förkroppsligar enkel elegans. Deras signum? Håret diskret instoppat i en halsduk, jacka eller kappa för en avslappnad bohemisk chic-effekt. Denna gest, som sågs på New Yorks gator, är tilltalande i sin enkelhet: den undviker böljande hårstrån som blåser i vinden samtidigt som den tillför en touch av mystik. Denna klädstil hos systrarna Olsens tar nu över catwalken och sociala medier.

Explosiv viralitet på TikTok

#Olsentuck exploderar på TikTok, med tusentals videor som visar hur man anammar denna "tuck" på några sekunder. Influencers testar den med överdimensionerade kappor eller tjocka sjalar, vilket bevisar dess mångsidighet: perfekt för vintern, den ger volym och en avslappnad känsla utan komplicerad styling. På Instagram lovordar fashionistas trenden för dess tillgänglighet – perfekt om du är sen och glömmer att reda ut håret. Den är raka motsatsen till överstylade looks, perfekt i linje med The Rows estetik: minimalistisk, elegant och tidlös.

@michellengatimin synvinkel: olsen tuck (men med lager) #olsentuck #hairhack #vinteroutfit #outfitidéer #kallväderoutfits ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

Varför det fungerar för alla

Inget kunde vara enklare: ta på dig kappan, stoppa håret i kragen, och voilà, garanterad enkel stil. Det här tricket smickrar alla ansiktsformer genom att subtilt rama in dragen och skyddar till och med mot vinterfuktighet. Det demokratiserar Olsen-stilen, en gång reserverad för New Yorks elit, och gör modet inkluderande och praktiskt för vardagsbruk.

Olsen-innerbyxan är inte bara en frisyrsnygghet: det är en modefilosofi där naturlighet segrar över perfektion. Omfamna den helhjärtat för en snygg och enkel vinter; den här trenden påminner oss om att sann elegans ofta kommer från en enkel gest.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Denna ikoniska frisyr, som var populär på 1990-talet, gör en oväntad comeback

