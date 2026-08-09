Simbassäng: det hemlagade antiklorreceptet som håller hela sommaren lång

På sommaren tillbringar vi mer tid i vattnet än på land. Vi driver med Medelhavets salta strömmar eller badar i klorerade bassänger. Även om vi känner oss helt hemma under våra vattenutflykter, håller inte vår hud riktigt med. För att skydda den från klor och njuta av dina simturer utan att oroa dig för att skada den, här är en dryck att stoppa ner i badpåsen.

Klor, en allierad för vatten men inte för huden

Under sommarens höjdpunkt är simning en daglig aktivitet. Men innan du hoppar i vattnet, dyker eller uppfinner en ny simteknik får du inte glömma grundläggande första hjälpen. Även om du kanske kommer ihåg att smörja in dig med solskyddsmedel för att skydda dig mot UV-strålar och undvika att förvandlas till en hummer, är solen inte sommarens enda osynliga fiende.

Klor, som förbättrar poolvattnet och svider i näsan varje gång du dröjer dig kvar i en solstol, omintetgör alla dina hudvårdsinsatser. Det är skoningslöst mot bakterier och lika oförlåtande mot huden. Detta ämne, som till och med användes som krigsvapen under förra seklet, är mycket irriterande, särskilt i höga koncentrationer, särskilt i privata simbassänger.

”Klor är faktiskt ganska skyddande mot infektioner och bakterier”, sa Dr. Jimmy Mohammed till RTL . Men även om det desinficerar simbassängvatten, som snabbt kan bli surt utan det, försvagar det hudbarriären och försämrar effektiviteten hos den hydrolipidiska filmen, som skyddar huden. Det har också nackdelen att det påskyndar hudens uttorkning. Detta förklarar varför de tunnaste områdena på din kropp har en textur av sandpapper i slutet av augusti, trots en generös applicering av fuktighetskräm.

En antiklorspray för hudskydd under alla förhållanden

Du vet talesättet: ”Det är bättre att förebygga än att bota.” Så istället för att försöka reparera skadorna som orsakats av det lätt kemiskt behandlade vattnet, vilket får det att verka som om du har druckit en kopp blekmedel vid varje misslyckad dyk, skydda det intelligent. I en gör-det-själv-video delar innehållsskaparen @margolistique, som fokuserar på giftsnålt liv och holistiskt välbefinnande, med sig av sitt recept på kloravvisande spray.

Detta är inte en mirakelprodukt som gör dig helt immun mot klor. Det är däremot ett användbart naturligt botemedel som hjälper till att återställa huden efter att ha simmat i behandlat vatten. Det finns också i flera olika formuleringar.

Det första steget innebär att man använder 250 ml filtrerat vatten och 1 tesked pulveriserat C-vitamin för att motverka klorens oxiderande effekt.

En andra berikad med 250 ml kyld kamomill- eller ringblomstextrakt, två växter kända för sina lugnande egenskaper. Denna kompletterades också med 1 tesked C-vitamin.

Och en tredje variant som använder samma bas som föregående recept, med tillsats av en matsked aloe vera-gel. Den hjälper till att bibehålla hudbarriären tack vare dess återfuktande och lugnande egenskaper.

Denna spray påstår sig inte motverka klorens skadliga effekter på huden, utan helt enkelt bevara dess mikrobiom och därmed dess balans, såväl som dess somriga lyster. Det vore synd att ha en vacker solbränna men hud som pergament.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Margaux | Kvinnors hälsa och hormoner (@margolistique)

Andra goda metoder för att begränsa effekterna av klor

Innehållsskaparen, som hittar lösningar på alla sina krämpor i Moder Naturs enorma överflöd, rekommenderar att applicera denna spray före och efter simning för att maximera dess effektivitet. "Jag skakar den, sprayar den på min hud och mitt hår före och efter simning, och sköljer sedan av den när jag kommer hem", förklarar hon och uppmuntrar allmänheten att använda den på rätt sätt. För att ta bort klor innan det kan skada din hud, hoppa inte över kroppstemperaturduschen efter att du lämnat poolen.

Välj sedan en behandling rik på återfuktande ingredienser, som aloe vera-gel eller en närande kräm, för att återställa hudens smidighet. Och för ditt hår? Samma metod gäller: ett milt schampo följt av ett återfuktande balsam. Några minuter räcker för att säga adjö till klorrester… och hej till en bekväm hud och ett hår som behåller sin fulla glans.

Klor kan lugna människor och desinficera de där gigantiska poolerna där alla plaskar runt, men det är inte snällt mot huden. Men med några goda allierade i din skönhetsväska och några förebyggande åtgärder borde du kunna hålla din hud strålande fram till skolstarten.