Dessa parfymnoter är kvinnors favoriter, enligt en studie

Tänk om din näsa hade sina favoriter? En studie utförd vid Imperial College London undersökte de parfymer som betygsattes bäst av konsumenter. Resultatet: tre stora doftfamiljer stack ut, med en stor överraskning när det gällde de kombinationer som verkligen gjorde skillnad.

En studie som granskar de mest populära parfymerna

För att förstå vad som gör en doft tilltalande, använde forskarna Vaiva Vasiliauskaite och Tim Evans en ganska originell metod. Istället för att fråga deltagarna vilka dofter de föredrog, analyserade de tusentals recensioner lämnade av kvinnliga användare av damparfymer. De jämförde sedan dessa betyg med dofternas detaljerade sammansättning för att identifiera ingredienserna och ackorden som statistiskt sett var förknippade med de högsta betygen. Denna metod gjorde det möjligt för dem att observera preferenser genom verkliga erfarenheter, snarare än att bara förlita sig på självrapporterade åsikter.

Trion som sticker ut från mängden

Tre doftfamiljer sticker ut i synnerhet: blommiga noter, mysk och vanilj. Dessa noter förknippas med en mer positiv uppskattning av dofter, men studiens betydelse slutar inte där. Forskare menar att dessa noter inte bara är tilltalande för sina egna inneboende egenskaper; de kan också fungera som förstärkare och framhäva de andra ingredienserna i parfymen. Vanilj kan till exempel ge en varm och omslutande aspekt till en komposition, medan blommiga noter kan ge djup och dimension. Mysk bidrar ofta till att skapa en mjuk och harmonisk känsla.

Hemligheten? Våga göra oväntade kombinationer.

Den kanske mest intressanta upptäckten ligger någon annanstans. Vissa mycket populära noter, som lavendel eller geranium, förekommer regelbundet i välrenommerade parfymer. Ändå är det några mindre uppenbara kombinationer som verkar vara närmare kopplade till de högst rankade kompositionerna. Bland dessa noterar forskare särskilt jasmin i kombination med mynta, eller mysk i kombination med vetiver och vanilj.

Detta visar bara att inom parfymeri kan duoer och ackord innehålla härliga överraskningar. En välbekant not kan bli mycket mer originell när den möter en oväntad aspekt. Välbekanthet är tilltalande, men kombinationen kan skapa det där lilla extra som gör en doft minnesvärd.

Stanna inte vid bara en ton

Har du en svaghet för vanilj? Det betyder inte nödvändigtvis att du kommer att gilla alla parfymer som innehåller den. Detsamma gäller jasmin, mysk eller träiga noter. För att hitta en doft som passar dig är det bäst att titta på hela kompositionen och framför allt hur de olika noterna interagerar med varandra.

Vanilj i kombination med tränoter, friska noter eller blommor skapar ett helt annat intryck. Och framför allt, låt doften utvecklas på din hud. En doft kan avslöja nya fasetter efter några minuter och sedan förändras igen under loppet av timmar. Din egen hud, dina minnen och din luktkänslighet spelar också en roll.

En parfym har inget kön

Även om studien hänvisar till "feminina parfymer", är detta helt enkelt den kategori som forskarna studerat, inte en regel att följa. Det finns inga noter reserverade för kvinnor eller män. Du kan använda vanilj, vetiver, mysk, ros, lavendel eller vilken annan not du vill, oavsett kön. Klassificeringarna "för henne" och "för honom" styrs främst av marknadstrender och marknadsföring. I slutändan är det bästa kriteriet ditt eget: om en doft behagar dig och får dig att må bra, är den perfekt för dig.

Slutligen belyser den här studien en vacker sanning: de mest älskade parfymerna är inte nödvändigtvis baserade på en enda stjärnnot, utan på den subtila balansen mellan flera ingredienser. Blommor, mysk och vanilj verkar ha ett försprång, men det är fortfarande din näsa som avgör.