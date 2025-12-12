Här är knepet som koreanska kvinnor använder varje kväll för strålande hud.

Search here...

Vård
Léa Michel
@koocat/TikTok

Koreanska kvinnors favoritknep för strålande hud är den dubbla rengöringsmetoden, som används varje kväll. Den innebär att man rengör ansiktet i två steg: först med en rengörande olja, sedan med en vattenbaserad eller skummande rengöring. Denna ritual, som är förankrad i koreansk tradition, avlägsnar på djupet smink, föroreningar, talg och vattenlösliga orenheter som ackumulerats under dagen, samtidigt som den bevarar hudens barriär.

De två stegen för dubbel rengöring

  • Första steget: applicera en rengöringsolja på torr hud, massera försiktigt för att lösa upp smink, solskyddsmedel och föroreningar, skölj sedan.
  • Andra steget: använd ett vattenbaserat rengöringsmedel (gel, skum eller kräm) för att ta bort svett, damm och eventuella rester, skölj sedan igen.

Detta steg förbereder huden för att bättre ta emot efterföljande behandlingar (serum, fuktighetskrämer) samtidigt som den förstärker lystern och renheten i huden.

Applikationstips

Det rekommenderas att utföra denna dubbelrengöring varje kväll, och eventuellt på morgonen om du har blandhy till fet hy. Se till att välja produkter som är anpassade till din hudtyp för varje steg för att bibehålla dess balans och förhindra torrhet.

Bevisade fördelar

Dubbel rengöring:

  • Rensar porerna och förebygger blemmor.
  • Den ger renhet och lyster till hyn.
  • Optimerar penetrationen av aktiva ingredienser i efterföljande hudvårdsprodukter.
@koocat dubbelrengöring är så tillfredsställande @iUNIK @iunik_us_official#iunik #iunikskincare #beginnerskincare #dubbelrengöring #calendulacleansingoil #iunikcleansingoil #glasskin #affordableskincare #koreanskincare ♬ Estetiska vibbar - sxldi

Det är tack vare denna dagliga disciplin som många koreanska kvinnor har en klar, ljus och jämn hy.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
