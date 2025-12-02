Denna japanska ritual efter duschen ger huden en obehindrad lyster

En mycket exakt japansk ritual efter duschen, baserad på dermatologisk forskning, låter dig enkelt öka hudens lyster och återfuktning. En nyligen genomförd japansk studie visar att applicering av fuktighetskräm med respekt för vissa parametrar som härrör från hudens fysiologi avsevärt optimerar dess effekter.

Principen för ritualen

Studien som genomfördes i Japan syftade till att fastställa den optimala metoden för att applicera en fuktighetskräm, baserat på hudens naturliga funktioner. Forskarna mätte stratum corneum-hydrering (SCW) hos friska individer baserat på tidpunkt, mängd och frekvens av applicering. Här är de viktigaste resultaten:

Att applicera behandlingen direkt efter dusch eller bad (inom 5 minuter) gör att huden kan behålla mer vatten än om du väntar 90 minuter.

Att använda en tillräcklig dos, större än eller lika med 1 mg/cm², ger bättre resultat än en lägre dos.

Att utföra denna åtgärd två gånger om dagen (morgon och kväll) är mer effektivt än en gång.

I en andra del tillämpades detta protokoll med två dagliga behandlingar på patienter som lidit av torr hud under 8 veckor: huden var betydligt mer återfuktad och markörer för hudbesvär (trypsin, desmoglein 1) reglerades.

Optimala bruksanvisningar

För att följa denna japanska ritual behöver du:

Applicera återfuktande behandling inom 5 minuter efter dusch (när huden är som mest genomsläpplig och mottaglig).

Prioritera en bra mängd fuktighetskräm (1 till 2 mg kräm per cm²).

Upprepa morgon och kväll för maximal effekt.

Detta protokoll, validerat av hudens fysiologi, förbättrar lyster, mjukhet och hudens barriärfunktion, allt på ett enkelt och tillgängligt sätt för alla, oavsett hudtyp.

Studien som genomförts av japanska forskare belyser således vikten av timing och regelbundenhet i den dagliga vården och bekräftar att en välriktad åtgärd, utförd direkt efter duschen, har fördelar som är vida överlägsna den klassiska rutinen.