Hon ville göra madeleinekakor utan form… hennes lösning överraskade hela internet!

Under julhelgerna kanske du njöt av pilgrimsmusslor, en delikatess som regelbundet dyker upp på julmenyerna. Dessa snäckor, som tidigare fungerade som fina behållare, har fortfarande andra användningsområden. De kan vara praktiska om du har slut på bakformar och plötsligt blir sugen på madeleinebröd.

Pilgrimsmusslor istället för musslor

Madeleinekakor framkallar barndomssmak och ömma minnen från mormors hus. De är själva typiska för mormorskakor . De du doppar i ett glas mjölk (mejeriprodukter eller växtbaserade) och äter tills du måste knäppa upp dina jeans. Det är en tidlös godbit som passar perfekt till varm choklad eller kaffe. Nostalgisk, njutbar och generös, den vet precis hur den ska tillfredsställa våra smaklökar. När du väl börjar äta en hög med madeleinekakor är det omöjligt att bara äta en.

Att göra madeleinebröd är inte alltför komplicerat, förutsatt att du har rätt utrustning. Madeleineformen är dock sällan en viktig del av köksutrustningen när man flyttar in i ett nytt hem. Och att nöja sig med köpta madeleinebröd, som bara är bleka imitationer av originalreceptet, är uteslutet.

Innehållsskaparen @roxane.tardy har hittat ett alternativ till den traditionella formen: pilgrimsmusslor (tömda och tvättade, förstås). Detta kulinariska skal, som ofta slängs som matavfall eller återvinns till smyckeshållare efter servering vid julmåltider , replikerar den typiska formen på madeleinekakor. Istället för små madeleinekakor får hon ultrafotogeniska och väldigt aptitretande XXL-kakor.

Hemligheten bakom perfekt formade madeleinekakor

Att använda snäckskal från havet och dess salta landskap för att göra madeleines är en smart och djupt poetisk gest. Skalet lämnar sitt avtryck på smeten, precis som det gör på våt sand. Åsarna på detta marina skal sticker ut efter gräddningen och ger illusionen av ett nyfångat kräftdjur. Det här är repliker som Baudelaire själv kan ha skrivit. Nog med prosan; det som intresserar oss här är hur man åstadkommer denna vackra, luftiga puckel i en behållare som inte alls är avsedd för att göra madeleines.

Innehållsskaparen @roxane.tardy, känd för att matcha sina kläder med sina kulinariska skapelser, avslöjar hemligheten bakom den "uppblåsta" effekten som är så karakteristisk för madeleinekakor. Hon lägger smeten i en spritspåse och kyler den i cirka trettio minuter. Tanken är att skapa en termisk chock med ugnens värme. Det är detta som ger madeleinekakorna deras tilltalande kupolform.

Dessa andra tips om du inte har mögel

Att använda pilgrimsmusslor innebär att man återanvänder ett föremål som är avsett för soporna och ger det ett andra liv. Denna metod ligger perfekt i linje med den anti-slöseri- och kreativitetsanda som en hel generation värdesatt. Men alla har inte tomma skal i sina skåp, och ibland måste man klara sig med det man har. Det här är en situation som är välkänd för alla som har bott i studentbostäder och experimenterat med otaliga kulinariska skapelser.

Först kan du återanvända muffinsformar. Detta är det vanligaste och mest pålitliga alternativet. Formen blir annorlunda, rundare, men konsistensen förblir den hos en äkta madeleineform. Tartletformar är också bra val. Deras lätt räfflade botten ger en elegant, nästan degliknande finish. Madeleinformarna gräddas jämnt i dem och behåller en fin tjocklek. Visserligen genomgår madeleinformen en liten visuell förvandling, men om du sluter ögonen kommer du att känna att du har gått tjugo år tillbaka i tiden och tittat på en tecknad film klockan 16.00.

Bakade i snäckor får madeleinebröd en elegant känsla och kan mäta sig med bakverken på lyxhotell. Men det som verkligen sticker ut är madeleines behagliga smak. Att bita i deras mjuka, sega inre är som att resa tillbaka i tiden och återuppleva barndomsminnen. Och det är en känsla Instagram helt enkelt inte kan fånga.