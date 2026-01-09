Här är misstaget (nästan) alla gör när de äter raclette, enligt en kock

Raclette, den ultimata husmanskostmaten, fyller hemmen med sin lockande arom under dessa kyliga tider. Om du har bestämt dig för att trotsa dina dietlöften och omfamna din gourmetfilosofi, måste du vara ivrig att smälta osten över dina potatisar. Innan du tar dina raclettepannor och hänger dig åt denna kulinariska ritual, läs noggrant dessa få riktlinjer.

Valet av ost, en avgörande faktor

I början av året förvandlas vissa till vegetarianer och frossa i gröna juicer som " detoxar ", medan andra, mer benägna att njuta av god mat och dryck, firar sitt kulinariska arv och värmer upp sig med rejäla rätter. Faktum är att om du äter är din största hobby kanske du redan har planerat en raclettekväll. Denna rätt, som för samman människor runt bordet och tillfredsställer alla smaklökar, är inte något som avnjuts på måfå. Det är en konstform.

Trots sin skenbara enkelhet kräver raclette en viss noggrannhet. Ta inte bara den första osten du ser i mataffären. Det är huvudingrediensen i raclette, så du måste vara vaksam och läsa etiketterna noggrant. "En riktigt bra raclette är gjord på obehandlad mjölk", insisterar kocken Christophe Martin, kökschef på restaurangen Le Ramoneur Savoyard i Annecy, i ett samtal med Madame Figaro .

Raclette-purister anförtror faktiskt denna uppgift till sin osthandlare. De stora raclette-förpackningarna från vanliga butiker har inte samma aromatiska fyllighet som "äkta" raclette. "Om möjligt, köp den i skivor och skär den själv. Om den redan är skuren och vakuumförpackad har den förlorat sin konsistens och fräschör", förklarar den kulinariska experten som är en hängiven raclette-entusiast.

Att tillaga ost för länge är helgerån.

I stundens hetta kan du råka glömma din racletteost på den heta grillen och upptäcka att den nästan är bränd. Ibland är dock denna förlängda tillagningstid avsiktlig. Generellt sett finns det två tankeskolor: de som föredrar sin raclette lite rinnig och de som föredrar den nästan brun.

Om du gillar din raclette halvbränd, knaprig i munnen, ska du veta att du bryter mot traditionen. Det är ostmisshandel! "Det största misstaget är att prata om det och låta osten tillagas för länge. Efteråt blir den oljig och oätlig", påpekar kocken. Även om det chockerar vissa rekommenderar han att använda ugnen för att fullt ut uppskatta raclettes ljuvliga aromer. Metoden för att upprätthålla denna anda av delning utan den berömda, enande apparaten? "Du lägger potatisen i en gratängform, breder ut alla ostskivor ovanpå och lägger den under grillen."

Ta bort skorpan eller låta den vara kvar? Det är frågan.

Även här är det ett känsligt ämne mellan potatis och charkuterier. Vissa vaktar svartsjukt över skalet, medan andra inte står ut med det. Ändå är det den bästa delen av racletteost. Att ta bort det är lite som att ta bort skorpan från bröd : det förstör dess charm. Och kockar kommer säkerligen inte att hålla med. Detsamma gäller potatis, som bör ätas med skalet på. "Det är viktigt. För det första för att det ger vitaminer, men också för att det har en utmärkt rostad smak", menar kocken.

Och för att det ska gå ner i vikt och inte kännas för tungt efter denna rejäla måltid, glöm inte att äta några gurkor eller andra pickles mellan tuggorna. Dessa gurkor, som ibland kritiseras av dina gäster, hjälper dig faktiskt att bättre absorbera och smälta racletten. Där har du det, raclette har inga fler hemligheter för dig!