Det smutsigaste föremålet i ditt badrum är inte det du tror.

När vi pratar om hygien i badrummet riktas vår uppmärksamhet naturligtvis mot badkaret, duschen eller handfaten. Ändå finns det ett mycket mer diskret och allestädes närvarande föremål, som ofta förbises vid rengöring, som hyser en överraskande koncentration av mikrober. Och det är mycket troligt att det är under dina fötter just nu.

Badrumsmattan, en oanad grogrund för bakterier

Enligt en studie utförd av ett brittiskt företag i tusentals hushåll samlar badrumsmattor upp fler bakterier än själva toalettstolen. När de används dagligen efter dusch eller bad utsätts de ständigt för fukt, döda hudceller och stänk av ibland förorenat vatten nära toaletten. Denna kombination skapar en idealisk miljö för avföringsbakterier, svampar och jäst.

Ännu mer alarmerande är att undersökningen visar att nästan en tredjedel av de svarande bara tvättar sina mattor två till tre gånger om året, trots daglig användning. Med tiden blir detta ofta tjocka tyg en osynlig grogrund för mikroorganismer som kan påverka huden, andningssystemet eller till och med orsaka infektioner om immunförsvaret försvagas.

Lika oväntade konkurrenter

Efter badmattan – när toaletten står i badrummet – kommer tandborsten på andra plats i rankningen av de mest förorenade föremålen. Den kan innehålla upp till 100 gånger fler bakterier än toalettsitsen. Boven: aerosoler som frigörs vid spolning, vilka sprider osynliga avföringspartiklar i rummet, särskilt när toalettlocket lämnas öppet. Badrummets konstanta luftfuktighet förvärrar problemet ytterligare och främjar mikrobiell tillväxt på tandborstborsten.

En annan hygienisk fallgrop: badhanddukar. De fångar döda hudceller, svett, urinrester och svamp i sina fuktiga fibrer, särskilt om de inte torkas ordentligt mellan användningarna. Om de tvättas felaktigt eller används för länge kan de också bli potentiella smittkällor.

Hur sanerar man sitt badrum?

Inför dessa risker kan några enkla steg förvandla ditt badrum till ett hälsosammare utrymme:

Tvätta badrumsmattan och handdukarna en gång i veckan i 60 °C, en temperatur som är tillräcklig för att döda de flesta bakterier och mögel.

Ventilera badrummet dagligen – om möjligt – för att minska luftfuktigheten i omgivningen, bakteriernas främsta allierade.

Om toaletten är i badrummet, stäng alltid toalettlocket innan spolning för att undvika utsprutning av fekala aerosoler.

Förvara tandborstar i en sluten hållare eller borta från toaletten, på en torr och välventilerad plats.

Byt handdukar var 3:e till 4:e användning, särskilt om de förblir fuktiga mellan användningarna.

Att anamma dessa vanor hjälper inte bara till att förebygga hud- och luftvägsinfektioner, utan bevarar också ett intimt och vardagligt utrymme som ofta underskattas inom hushållshygien. Bakom sin skenbara renlighet döljer badrummet osynliga hot – som lyckligtvis kan avvärjas, förutsatt att du vet var du ska leta.