Att bära UGG-skor på vintern: något som ingen någonsin har berättat för dig

Medan modeintresserade nätfanatiker strosar genom snön i sina UGG-stövlar är det bäst att undvika att imitera den här looken. Dessa pälsfodrade stövlar, ofta jämförda med friluftstofflor, passar bättre på sandstränder än på vinterns snöiga stigar. Även om de onekligen är mysiga och fodrade med fårull, bör UGG-stövlarna stanna i garderoben från oktober till mars.

UGGs, en dålig idé på vintern

Med sin mjuka, rundade silhuett, ultrabekväma insida, distinkt kaliforniska stil och smidiga mockamaterial har UGG-stövlar en omedelbart igenkännbar estetik. Älskade eller hatade, dessa mysiga skor utlöser regelbundet modedebatter. De anses av vissa vara ett modemisstag, av andra ett tecken på trendighet, men framför allt har de blivit det visuella samlingsropet för tidiga anhängare av stilren stil. UGG-anhängare bär dem sommar som vinter, på stekhet asfalt eller hala trottoarer.

På senare tid har de poserat mitt i snötäckta skogar, iklädda sina älskade UGG-stövlar, inbäddade i fuskpäls och överdimensionerade halsdukar. Men vad de inte visar är skicket på sina stövlar efter några minuters promenad i pudersnöet. De återvänder från sitt äventyr med blöta UGG-stövlar, våta fötter och en grimas som avslöjar deras tillfälliga obehag.

Och nej, UGG-stövlar är inte terrängskor. Visserligen kan deras afterski-design vara ganska missvisande. En tjock gummisula, ett vadderat foder, ett material med termiska egenskaper… allt tyder på att dessa stövlar designades för den kalla årstiden och minusgrader. Dessa toffelliknande stövlar är nästan lika varma som en varmvattenflaska. De är dock inte lämpliga för snö, vattenpölar eller annat vinterväder. Materialet är för ömtåligt för att motstå fukt och vatten.

Skor designade för stranden

Hur förvånande det än kan verka är UGG-skor sommarskor. De sågs först på surfares fötter, men blev snabbt ett stapelvara i stilen hos stiliga, blåögda män. UGG-skor kombinerades därför oftare med shorts och hattar än med mössor och tunga dunjackor. Deras uppdrag i början av deras framgång? Att värma surfares isiga fötter. Medan sandaler och flip-flops är mer lämpliga än stövlar på sommaren, är UGG-skor något av ett undantag från regeln.

Dessa skor, både söta och robusta, har spridit sig och lämnat sin ursprungliga livsmiljö för att pryda frusen asfalt och orörda gräsmattor. De har gått från att vara nischstövlar, reserverade för en sportig minoritet, till ett globalt fenomen. Dessa plyschskor, som är bland fotvårdsspecialisters största fobier, är ändå orubbligt förknippade med stranden. Det är bättre att bära dem under solen eller blommande träd än under snöflingor och en hotfull vinterhimmel.

Vad du kan göra för att skydda dem

UGG-stövlar, den ultimata komforten, motsvarigheten till en fleecefilt för våra fötter, är perfekta för torrt väder men inte för regn eller snö. Naturligtvis, precis som alla skor gjorda av ömtåliga material, kan de skyddas mot väder och vind genom att göra dem vattentäta. Men för regniga utflykter är det bäst att välja läderstövlar (helst veganska).

Märket som gav upphov till dessa ultraregressiva "fula stövlar" har uppenbarligen andra, mer lämpliga par att välja mellan. Faktum är att de har utökat sin kollektion för att gynna våra kyliga fötter med mer robusta och framför allt vattentäta modeller, en korsning mellan vandringskängor och stridskängor. För att hålla det familjärt har de behållit charmen från de ursprungliga UGG:na. Således har de klassiska UGG:na förstärkta nitar och nabbade sulor.

UGG-stövlar, själva sinnebilden av avslappnad stil och en internationell symbol för coolhet, är långt ifrån färdiga. Bärbara med benvärmare , tjocka leggings eller tröjklänningar , smälter de också sömlöst in i våra vinterkläder.