Spränger din garderob i sömmarna? Dessa tips kan hjälpa dig att rensa!

Silhuetttips
Léa Michel
Photo d'illustration : Designed by Magnific

Är din garderob överfull, men ändå känns det ibland som att du "inte har något att ha på dig"? Innan du gör en fullständig översyn, kom ihåg att det inte är nödvändigt att rensa ut. Om du vill lätta upp din garderob i din egen takt och utan press, kan några tips göra uppgiften enklare.

Att reda ut saker, ja. Under press, nej.

Det finns ingen anledning att förvandla din garderob till ett vårstädningsprojekt eller tvinga dig själv att ha ett perfekt snyggt hem bara för att det är vad du ska göra. Alla gör saker på sitt eget sätt, beroende på deras vardag, sina önskningar och sin relation till kläder. Målet är inte att ha tre skjortor, två par byxor och en garderob värdig en katalog. Det handlar mer om att hitta en garderob där du kan se vad du faktiskt äger. Om du medvetet vill rensa ut, här är några tips som hjälper dig att komma igång utan att känna dig skyldig.

1. Ta ut allt, men spring inte ett maraton

Det här är förmodligen den minst tilltalande delen: att helt tömma garderoben. Men det är också den delen som gör att du kan se varje plagg i ett nytt ljus. När kläderna hänger kvar på galgarna riskerar du att bara se de som omedelbart fångar din blick. Genom att ta fram dem blir du verkligen medveten om vad du äger. För att undvika en oändlig uppgift, avsätt ungefär två timmar och arbeta kategori för kategori: toppar, sedan underdelar, sedan rockar, till exempel. På så sätt kan du spara energi till slutet.

2. Tre batterier för att se tydligare

När du väl har tagit ut dina kläder behöver du inte skapa flera kategorier. Tre högar räcker: behåll, gör dig av med och obestämd. Den sista högen är särskilt användbar. Den hindrar dig från att behöva fatta ett omedelbart beslut och låter dig lägga undan de kläder du fortfarande är osäker på. Lägg dem i en förseglad låda och ge dig själv tre månader. Om du inte har saknat vissa föremål alls under den tiden kommer du förmodligen att tycka att det är lättare att skiljas från dem.

3. De tre frågorna som träffade mitt i prick

För varje klädesplagg kan några frågor hjälpa dig att övervinna det berömda "man vet aldrig".

  • Har du burit den under de senaste tolv månaderna?
  • Om du såg den i en butik idag, skulle du köpa den igen för samma pris?
  • Kan du kombinera den med minst tre andra plagg från din garderob?

Om svaret konsekvent är nej, kan plagget förtjäna att hamna i högen med "jag gör mig av med det". Det ökända "för säkerhets skull" kan verkligen ta upp mycket plats. Att spara en outfit för ett hypotetiskt tillfälle är okej, om du verkligen gillar den. Men om den ligger kvar längst bak i garderoben bara för att du är rädd att du kan behöva den någon dag, kan du också tillåta dig själv att ompröva detta beslut.

4. Minitestet med inverterade styren

Här är en enkel metod för att observera dina vanor utan att förlita dig på ditt minne. Vänd alla dina galgar på samma sätt. Efter att du burit ett klädesplagg, häng upp det åt andra hållet. Efter sex månader kommer de plagg vars galgar inte har flyttats att ge dig en mycket tydlig indikation på vad du faktiskt har på dig. Du behöver inte känna dig skyldig över glömda kläder: det här testet gör helt enkelt dina vanor mer synliga.

5. Omorganisera för att bättre se vad du gillar

Att sortera sina kläder är en sak, men att kunna njuta av dem efteråt är en annan. Gruppera dina kläder efter kategori, och kanske sedan efter färg. Du kommer att upptäcka dubbletter mycket lättare. Det är ofta vid den här tidpunkten som du inser att du äger flera väldigt lika versioner av samma plagg: fem vita skjortor, flera nästan identiska tröjor eller en imponerande samling svarta toppar. Kläder som inte är säsongsförlagda kan förvaras högt upp eller i lådor. Detta lämnar den mest tillgängliga delen för de plagg du just nu bär.

6. Och hur är det med kläderna du gör dig av med?

Alla kläder förtjänar inte samma öde. Ett plagg i gott skick kan doneras eller säljas vidare. Om det är skadat men lätt kan repareras, överväg en skräddare: en dragkedja, en fåll eller en liten reparation kan förlänga dess livslängd avsevärt. När det gäller riktigt slitna kläder är det bäst att lämna dem till en lämplig textilinsamlingsplats snarare än att slänga dem med det vanliga hushållsavfallet.

Kort sagt, målet är inte att ha en tom garderob, eller att följa en ny uppmaning att städa upp. En funktionell garderob är framför allt en tydlig sådan, där du vet vad du äger och lätt kan hitta de plagg du gillar att bära. Och för de som vill behålla denna balans över tid kan en mycket enkel regel hjälpa: ett plagg in, ett plagg ut. Använd detta bara om det passar dig, förstås. Ingen medalj kommer att delas ut här för "den mest minimalistiska garderoben".

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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