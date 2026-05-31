Varför kan ett plagg som setts online falla så annorlunda när det väl är buret?

När man handlar online vet man aldrig riktigt vad man kan förvänta sig, men man blir lätt övertygad av bilderna. Kläder som man köper under sin onlinefönstershopping är alltid vackert presenterade, och det är lätt att föreställa sig själv i dem. Förutom att plagget man beställer ofta inte ser ut alls som det gjorde på modellen som fångade ens blick. Och det är inte vår kropp som är problemet.

En extremt exakt justering med hjälp av klämmor och stift.

När du får ett plagg du köpt online är du lika glad som en liten flicka på julaftonsmorgon. Förutom att när du provar det försvinner euforin direkt. Trots att jag noggrant kontrollerat storlekstabellen och noggrant mätt dina mått med ett måttband är plagget en fullständig besvikelse.

Sömmarna är helt osynkroniserade med vår silhuett, och designen verkar oförenlig med vår kroppsform. Ärmarna är för tajta, byxbenen hänger ner från våra fötter, och toppen är absolut obegriplig. Ändå, på modellen, följde plagget hennes kroppslinjer perfekt. Det såg till och med ut som om det hade syts fast på hennes hud. Detta leder oss till den mest uppenbara slutsatsen: våra kroppar är inte lämpade för detta plagg. Men även modellerna på skärmen som bär storlek 6 behöver vissa justeringar. Stylisterna som ansvarar för den kommersiella designen "förbättrar" verkligheten.

Den outtalade sanningen: kläderna som visas på webbplatser ser inte alltid perfekta ut på modellerna heller. Branschfolk, som ser till att plagget säljer bra, använder klämmor för att hålla det på plats under en fotografering och ge det en mer smickrande form. Detta demonstreras i en video av modellen Arabella Rae, där hon syns med ungefär tio klämmor på ryggen, som en tvättlapp på ett torkställ. "Oroa dig inte om det inte ser likadant ut som på webbplatsen", lugnar hon tittarna.

En video som visar inblickarna bakom kulisserna på dessa perfekta bilder

Modellen är inte den enda som har avslöjat hemligheterna bakom kulisserna. Andra har också avslöjat denna stilteknik, som är en öppen hemlighet i branschen. Till exempel vände sig modellen Lexie Tapper om framför kameran för att avslöja denna speciella frisyr. Dessa bilder, som förstärker kvinnors osäkerhet och får dem att tro att deras kroppar är att skylla på denna dåliga drapering, är oärliga. Det är lite som överanvändningen av retuschering och de otaliga virtuella ansiktslyftningarna som får oss att tro på halvgudinnor som har gått igenom Photoshop-vridmaskinen.

Denna estetiska strategi, som går obemärkt förbi under vår nätshopping, är dock nästan normen. Det brukade vara ett eget yrke. Människor hade i uppgift att övervaka varje liten detalj i stilen och kontrollera plaggets utseende, likt "inspektörer av färdiga arbeten". Detta är vad fotografen Sonja Ruckstuhl berättar om i 20 Minutes .

Hennes kollega, Brigitte Aeschbach, försvarar denna omsorgsfullt utformade lilla ritual. Enligt henne är målet inte att spegla ett ideal eller att optimera plagget . ”Genom att anpassa plagget blir modellen själv ofta mer synlig. Det är en handgjord process som arbetar med verkliga kroppar och framhäver personlighet och fysik utan att förvränga dem”, menar hon.

Internetanvändare har blandade känslor om denna modepraxis.

I kommentarsfältet är reaktionerna från internetanvändare mycket blandade. Vissa är lättade över att inte ens modellerna är helt i synk med kläderna. Andra beklagar bristen på äkthet och jämför tricket med förtäckt bedrägeri. "Det borde ha varit olagligt", ilsker en prenumerant. "Är inte detta en form av falsk marknadsföring?" frågar en annan. Mitt bland dessa hårda åsikter finns det också positiva kommentarer. "Wow, det botade mig!" säger en användare, glad över att se att dessa bilder inte är så utopiska som de påstår. De mer pragmatiska rekommenderar å andra sidan att läsa recensioner för att undvika besvikelse när man provar saker.

När vi köper kläder online förälskar vi oss i ett plagg och hoppas uppnå samma resultat som på exempelbilden. Dessa videor är främst avsedda att lugna kvinnor, som tenderar att skylla på sina kroppar när problemet ligger i designen. "Mainstream"-kläder är inte utformade för att framhäva våra unika egenskaper. De är utformade för att vara minimalt acceptabla på så många kroppstyper som möjligt.

Bakom ett foto av kläder online finns det inte bara en "lyckobringande" eller "ideal" kropp. Det finns en hel osynlig, teknisk process som förvandlar ett enkelt plagg till en åtråvärd produkt. Och denna förvandling förändrar fullständigt uppfattningen om hur det hänger.