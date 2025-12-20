Det oväntade ursprunget till din hatts pom-pom

Har du någonsin beundrat den lilla pom-pom ...

Sjömän och en sinnrik huvudbonad

Pompomen, som vi känner den idag på våra hattar, har sina rötter i 1700-talet , inom den franska flottan. Sjömän bar på den tiden en huvudbonad som kallades bachi, lätt igenkännbar på sitt svarta band, vita krona och berömda röda pom-pom. Långt ifrån att bara vara ett gulligt accessoar hade pom-pomen en mycket specifik funktion: att skydda huvudet från stötar. Tänk dig dessa män som trotsar fartygs rullning eller rör sig genom trånga utrymmen där varje hörn kunde bli farligt. Den lilla, till synes oskyldiga pom-pomen spelade således en oväntad säkerhetsroll.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Frenchy Marine (@collectif_marine)

En touch av färg som hjälper dig att hitta rätt

Sjömansmössan var inte bara praktisk; den fungerade också som ett kännetecken. I vissa regementen eller enheter differentierade tofsens färg de olika grupperna. Detta färgkodningssystem underlättade organisation och identifiering inom flottan, stärkte sammanhållningen och gav uniformerna en estetisk touch.

Vidskepelser som får dig att le

Traditionen har också förvandlat detta lilla accessoar till en lekfull symbol. I Frankrike hävdar en populär vidskepelse att det bringar tur att diskret röra vid den röda pom-pommen på en sjömansmössa. Reglerna var dock tydliga: om en kvinna ertappades på bar gärning, dikterade seden att hon skulle få en kyss som "straff". Dessa anekdoter avslöjar hur mycket pom-pommen har gett näring åt den allmänna fantasin och förblivit ett förtjusande inslag i fransk maritim kultur.

Från fartygets däck till din garderob

Under århundradena har pom-pommen flyttat från fartygens däck till våra vintergarderober. Idag kan du hitta pom-poms i alla tänkbara färger på klassiska hattar eller eleganta baskrar. Deras ursprungliga skyddande funktion har försvunnit och ersatts av en rent dekorativ roll, men den charm och personlighet de tillför förblir intakt. Pom-pommen ger din outfit en touch av munterhet, en fantasifull ton som subtilt påminner om dess historiska ursprung.

Kort sagt, denna lilla, runda och fluffiga accessoar förkroppsligar en unik blandning av praktiskhet, historia och folklig tradition. Den påminner oss om att även de mest obetydliga detaljerna i våra dagliga liv kan ha ett överraskande och meningsfullt ursprung. Så nästa gång du tar på dig din favorithatt och stryker dess pom-pom, kom ihåg de franska sjömännen, de busiga vidskepelserna och denna oväntade skyddande roll.