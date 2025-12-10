Detta trendiga accessoar gör en stark comeback för att skydda dina öron från kylan.

Vintern 2025 markerar den storslagna återkomsten av den stickade balaklavan, ett tillbehör som en gång var reserverat för skidbackarna men som nu håller på att bli en oumbärlig allierad mot den bitande kylan. Ultramjuk, varm och snygg, den skyddar öron, nacke och ansikte samtidigt som den ger en sofistikerad modetouch till urbana looks.

En oemotståndlig modeåterupplivning på catwalken

Efter att ha gjort succé 2021 kommer den stickade balaklavan att explodera på catwalken och gatorna 2025. Många märken återuppfinner den i tunna och eleganta versioner, ofta i merinoull eller kashmir, för en minimalistisk och elegant effekt. Bärs under en överdimensionerad kavaj eller som en del av en monokrom beige/grå look från topp till tå, ramar den in ansiktet och lyfter vinterkläder, från kontorssirener till streetwear.

Komfort och värme garanteras.

Dess ribbade eller tekniska stickning ger optimalt värmeskydd: andningsbar, vattenavvisande och ultramjuk, den bekämpar isande vindar och låga temperaturer utan att tynga ner dig. Välj merinoull för hårda vintrar, ekologisk bomull för mellansäsongen eller fin fleece för en kashmirliknande känsla. Praktisk för tjockt hår tack vare sin mjuka, överdimensionerade skärning, den täcker halsen och isolerar mot kylan bättre än en klassisk halsduk.

Hur man anammar det utan att göra ett modemissöde

Minimalistisk look: Krämfärgad balaklava över en beige polotröja + raka jeans + enkla sneakers.

Monokrom: En beige stickad ensemble, från byxorna till balaklavan, för en böljande silhuett.

Lyxigt: Antracitgrå kashmir under en ullkappa + svarta pumps

Flickigt: Ljusrosa Ganni-klänning knuten fram för en lekfull twist.

Nätbalaklavan är inte längre bara en sportig pryl, utan vinterns 2025-måste, och kombinerar praktiskhet, värme och tidlös elegans. Perfekt för att möta kylan med stil, bevisar den att mode och komfort kan gå hand i hand utan kompromisser.