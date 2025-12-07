Kategoriserad som "plus size" poserar hon självsäkert och omdefinierar skönhetsstandarder.

Den amerikanska modellen Hunter McGrady gör en triumferande comeback för 2025 års upplaga av Sports Illustrated Swimsuit, fotograferad i Schweiz av Derek Kettela. Tvåbarnsmamma och pionjär inom kroppspositivitet poserar hon i en pälsfodrad baddräkt och hyllar sina kurvor med ett självförtroende som trotsar traditionella normer.

En banbrytande resa inom inkluderande mode

Hunter McGrady, en pionjär sedan 2017 som en av de kurvigaste modellerna som synts i Sports Illustrated Swimsuit, har prytt otaliga omslag och fotograferingar – Anguilla, Costa Rica, Belize, Mexiko. År 2024 gick hon med i klassen "Legends" för tidningens 60-årsjubileum, tillsammans med 26 andra ikoner. Hon grundade märket All Worthy (storlekar XXS till 5X) år 2021 och förespråkar mode tillgängligt för alla kroppstyper, och vägrar att delta i icke-inkluderande modeveckor sedan 2019.

En stärkande alpin fotografering

För 2025 lyser Hunter McGrady upp de schweiziska topparna i en pälskantad tvådelad kostym, och poserar självsäkert mot snöiga bakgrunder som framhäver hennes figur. Detta klädval framhäver hennes kurvor och förmedlar ett tydligt budskap: skönhet överskrider storlek och ålder. "Skönhet är inte en siffra, en storlek, en ålder eller en etnicitet – det är vi alla", förklarar hon, i hopp om att inspirera läsarna att se sig själva representerade.

Ambassadör för psykisk hälsa, med mera.

Hunter McGrady, programledare för podcasten "Model Citizen" tillsammans med sin syster Michaela, samarbetar med varumärken som Olay, Lane Bryant och Nordstrom, samtidigt som hon bryter ner stigmat kring depression och ångest. Hon kommer från en konstnärsfamilj och har förvandlat sina "för breda" tonårshöfter till viktiga tillgångar. Hennes mantra: prioritera självkänsla framför utseende och påminna alla om att "vi alla är värda kärlek".

Hunter McGrady, representerad av One Management och Wilhelmina, har brutit ny mark: den första plus size-modellen som pryder omslaget till The Knot (2019) och Health Magazine (2022). Hennes engagemang uppmuntrar varumärken att diversifiera sig och bevisar att inkludering ökar försäljningen och stärker kollektivet. Genom SI Swimsuit förkunnar hon: "När du ser dig själv kan du vara dig själv."

Kort sagt, Hunter McGrady förkroppsligar mycket mer än en modell: hon är symbolen för en tyst men kraftfull revolution inom modebranschen. Genom sitt självförtroende, sin synlighet och sitt engagemang visar hon att skönhet inte är begränsad till strikta normer.