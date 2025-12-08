"Det är därför jag älskar att vara singel och 38": ett fint budskap om självförtroende

I en video som blev viral delar innehållsskaparen Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) med sig av sin erfarenhet av att vara singel vid 38 års ålder. I några innerliga meningar kullkastar hon stereotyper och erbjuder ett levande perspektiv på emotionell autonomi, mognad och personlig frihet. Hennes budskap bevisar att det finns otaliga sätt att uppnå uppfyllelse, och att singellivet kan vara en bördig jordmån där man slutligen väljer sig själv.

En kvinna som under årens lopp lärt sig att välja sig själv

Att vara singel vid 38 års ålder är, enligt Fanny, inte alls som ett limbo eller en tillfällig status att uthärda i väntan på något bättre. Tvärtom är det ett tillstånd som ska kultiveras, levas intensivt, och som möjliggör en ny förståelse av sig själv. I sin video förklarar hon att hon under årens lopp har utvecklat en värdefull säkerhet: hon vet nu att hon alltid har valt sig själv. Oavsett omständigheterna har hon alltid respekterat sig själv, satt gränser och lyssnat på sina behov.

Denna tysta men orubbliga självsäkerhet fungerar nu som ett ankare. Hon känner sig kapabel att möta varje utmaning, även den svåraste, utan att tappa bort vem hon är. Med facit i hand ser hon prövningar mindre som hot och mer som ögonblick av förvandling. Varje svårighet blir en möjlighet att växa, att stärka hennes karaktär, att förfina sina önskningar. En lugn mognad, fri från arrogans, låter henne se mot framtiden med sällsynt lugn.

En mer fridfull relation med kroppen

Bland de mest slående avslöjandena i hennes video har hennes relation till sin kropp en framträdande plats. Hon förklarar att hon känner sin kropp, dess reaktioner, dess behov. Hon har slutat kräva att den ska anpassa sig till ett ouppnåeligt ideal. Det hon nu söker är harmoni, inte perfektion. Detta ömma och insiktsfulla perspektiv är djupt kroppspositivt. Det värdesätter självkännedom, mildhet och acceptans.

Och framför allt gjorde det att hon kunde förändra sin relation med kärleken. Hon är inte längre rädd för att en kärlekshistoria ska ta slut, eftersom hon inte längre mäter sitt värde genom en partners ögon. Denna sunda distans har ingenting att göra med likgiltighet: det handlar mer om en ny emotionell frihet, övertygelsen om att hon kan älska utan att förlora sig själv. Att vara singel upphör då att vara ett tomrum och blir ett utrymme där hon kan andas fullt ut.

Ett nytt perspektiv på livets små glädjeämnen

Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) berättar också om hur mycket hon nu njuter av enkla ögonblick. Vardagliga njutningar, vänliga ritualer, flyktiga och tysta ögonblick får nu en speciell nyans. Hon njuter av varje nyans, utan att försöka jämföra sitt liv med en standard eller göra det spektakulärt.

Hon betonar också styrkan i sin vänkrets. Dessa är stödjande, omtänksamma och roliga kvinnor vars lojalitet och positiva energi skapar en värdefull känslomässig grund. Dessa noggrant utvalda, solida och uppriktiga relationer är avgörande för hennes välbefinnande. De bevisar att kärlek inte är begränsad till romantiska partnerskap: den flödar också genom djupa vänskaper, varaktiga band av medbrottslighet och noggrant odlade kontakter.

Total frihet att bygga sitt liv

Det Fanny värdesätter mest är ytterst sin frihet. Friheten att bestämma, att utforska, att föreställa sig sitt liv utan onödiga kompromisser. Singellivet blir ett utrymme för uttryck där hennes projekt, ambitioner och önskningar kan blomstra utan begränsningar. I motsats till stereotyper är hon inte rädd för att förbli singel. Hon tror på kärlek, men en kärlek som inte fyller ett tomrum. En kärlek som väljs, upplevs utan brådska, välkomnas i rätt ögonblick. Denna vision är lugnande och framför allt inspirerande. Den visar att det är möjligt att tro på kärlek utan att stressa, utan att söka en frälsare eller yttre bekräftelse.

Ett budskap som hyllar emotionell autonomi

Fanny van Essches video påminner oss om att singelskap vid 38 års ålder kan vara ett livfullt, moget och glädjefyllt val. Hon bevisar att självkärlek inte är ett självklart val, utan en solid grund som allt kan byggas på.

I slutändan är Fannys berättelse en hyllning till inre frihet, självförtroende och en stilla, obestridlig mognad. Den uppmuntrar alla att följa sin egen takt, respektera sina behov och fira sina kroppar och känslor. Att vara singel vid 38 är långt ifrån en övergående fas: det kan vara en lysande plats där vi återupptäcker oss själva och blir starkare. Det är ett inspirerande budskap som resonerar kraftfullt i ett samhälle som älskar att diktera normer och påminner oss om att det finns otaliga vägar till uppfyllelse.