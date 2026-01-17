Detta karaktärsdrag observeras ofta hos "illvilliga" personer.

De kallas ibland för "illvilliga" personligheter i vardagligt språk, men inom psykologin kallas de för "mörka" personlighetsdrag (den mörka triaden). Som förklaras i en studie publicerad i Personality and Individual Differences är dessa egenskaper förknippade med en större sannolikhet för oetiskt beteende (ljugande, fusk), även om detta inte är en medicinsk diagnos.

Vad är den "mörka triaden"?

Den mörka triaden består av tre egenskaper:

Narcissism (självcentrerad, behov av beundran),

Machiavellianism (manipulation, social strategi),

Psykopati (impulsivitet, låg empati, sensationssökande).

Det mest framträdande kännetecknet här är machiavellismen.

I studien presenterades deltagarna med två situationer där de kunde fuska eller ljuga för att vinna något. Resultaten visade att machiavellismen var en starkare prediktor för fusk i situationer där bedrägeri sker på någon annans bekostnad (en mer "social", mer strategisk form av bedrägeri), medan psykopati var en starkare prediktor för att ljuga om sin prestation (en mer direkt, mer opportunistisk form av bedrägeri). Med andra ord är det inte ett enskilt drag som förklarar allt: sambanden varierar beroende på typ av beteende.

Och hur är det med det berömda "vi är mindre moraliska på kvällen"?

Det finns en välkänd hypotes, morgonmoraleffekten, som antyder att vi tenderar att vara mer "moraliska" på morgonen än på eftermiddagen. Men studien Dark Triad testade också denna punkt ... och fann inte denna effekt: i deras resultat förändrar inte tiden på dagen fusk eller lögn, och förstärker inte heller effekten av "mörka" egenskaper.

Viktiga slutsatser

Machiavellianism är det drag som här mest förknippas med strategiskt bedrägeri.

Psykopati är närmare kopplat till lögn i den andra uppgiften.

Och till skillnad från andra studier spelar tiden på dygnet (morgon/kväll) inte så stor roll i den här studien.

Denna studie påminner oss om att vi inte pratar om "monster" eller diagnoser, utan snarare personlighetstendenser: när vissa "mörka" drag är förhöjda kan sannolikheten för oetiskt beteende öka. Här utmärker sig machiavellismen främst för sitt mer strategiska bedrägeri (på bekostnad av andra), medan psykopati är närmare kopplat till opportunistisk lögn. Och framför allt, i motsats till idén att vi är "mindre moraliska" på kvällen, fann forskarna ingen tydlig effekt av tiden på dygnet: det som betyder mest är själva dragen ... inte timmen.