Detta personlighetsdrag som helt enkelt avslöjas genom hur man äter

Psyko
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Hur du äter är inte bara en fråga om smak eller vanor. Det kan också återspegla vissa aspekter av din personlighet. Ny forskning inom psykologi tyder på att stabila personlighetsdimensioner påverkar ätmönster, i den grad att vissa beteenden vid bordet kan ge ledtrådar om psykologisk funktion.

En studie baserad på viktiga personlighetsdrag

Forskarna använde "Big Five"-modellen, som beskriver personligheten genom fem huvuddrag. Deras mål var att undersöka sambanden mellan dessa psykologiska dimensioner och olika ätbeteenden som observeras i vardagen.

Hur studien genomfördes

Studien genomfördes med 425 unga kvinnor. Deltagarna fyllde i frågeformulär som utvärderade både deras personlighet och deras förhållande till mat. Forskarna var särskilt intresserade av beteenden som emotionellt ätande och den kontroll som utövas över matintaget.

De observerade sambanden mellan personlighet och kost

Resultaten visar att personer med höga nivåer av neuroticism är mer benägna att äta som svar på känslor som stress eller ångest. Omvänt verkar mer behagliga och samvetsgranna individer anta mer strukturerade och reglerade ätbeteenden. Dessa samband är fortfarande måttliga, men de tyder på att vissa ätvanor kan återspegla bredare psykologiska tendenser.

Vad vi egentligen kan dra slutsatsen av detta

Författarna betonar att detta inte handlar om att diagnostisera en persons personlighet genom att observera deras matvanor. Ätbeteenden ger i bästa fall ledtrådar, inte definitiva svar. Eftersom studiens urval är begränsat till unga kvinnor kan resultaten dessutom inte generaliseras till hela befolkningen.

Trots dessa begränsningar tjänar denna forskning som en påminnelse om att ätande är ett beteende som är nära kopplat till känslor och personlighet. Att observera hur en person äter kan ibland ge insikt i deras stresshantering, känsloreglering eller självkontroll, men det är aldrig tillräckligt för att dra definitiva slutsatser.

Att ofta säga dessa fraser kan avslöja ett IQ över genomsnittet

