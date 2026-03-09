Hållning kan avslöja mycket om personlighet, enligt en studie.

Tänk om hur vi står avslöjade vår karaktär? Forskare har lyft fram starka samband mellan kroppshållning och personlighetsdrag, efter att ha analyserat 100 personer uppdelade i fyra huvudsakliga hållningstyper.

Extroverta står rakt, introverta tillbakadragna

96 % av personer med vad som anses vara ideal hållning (rak rygg, bäcken i linje) och 83 % av dem med kyfos-lordos (accentuerad ländryggskrökning) framstår som extroverta. Dessa profiler utstrålar ofta en bild av självförtroende, med ett något framåtriktat bäcken och en naturlig lordos, en hållning som ofta förknippas med självsäkerhet.

Omvänt är svajigt (bäckenet lutat bakåt) och platt rygg vanligare hos introverta personligheter, vilket återspeglar en mer sluten kroppshållning.

Bäckenet, en möjlig indikator på försäkring

Hos extroverta personligheter förblir bäckenet ofta upprätt eller lätt framåtlutat, vilket framhäver ländryggens kurva och ger ett intryck av energi. Mer introverta personligheter intar oftare en sluten hållning: sammandragna magmuskler, rundade axlar, huvudet framåt – en konfiguration som kan främja spänningar i rygg eller nacke över tid. Att upprätthålla en onaturlig hållning under längre perioder kräver mer muskelansträngning, vilket kan förklara viss återkommande smärta.

Effekten av "maktpositioner"

Viss forskning tyder på att en dominant hållning – bröstet öppet, armarna utsträckta – i några minuter tillfälligt kan förändra vissa hormonella markörer, med en ökning av testosteron och en minskning av stresshormonet kortisol. Denna hållning är ibland förknippad med ökat självförtroende och större initiativförmåga.

Omvänt tenderar en stängd hållning att förstärka känslor av ångest eller hämning.

Stress och känslor formar också hållningen

Kroppshållning återspeglar ofta känslomässigt tillstånd. Öppna axlar och rak rygg förknippas ofta med självförtroende, medan böjda axlar kan uttrycka mer reserverad eller blyghet.

Kronisk stress kan också förvärra dålig hållning och skapa en svårbrytbar cykel: muskelkontraktioner orsakar smärta, denna smärta förändrar hållningen, och denna försämrade hållning kan i sin tur påverka självuppfattningen.

För vissa extroverta personer kan en upprätt hållning öka självkänslan, humöret och energinivåerna. För mer introverta individer kan dock en alltför påtvingad hållning leda till muskeltrötthet eller postural obehag.

Sammanfattningsvis är en öppen och självsäker hållning ofta förknippad med fysiologiska reaktioner relaterade till självförtroende och energi, medan en sluten hållning lättare håller kroppen i ett tillstånd av muskelkontraktion, ibland en källa till spänning eller smärta.