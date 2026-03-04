Att gå upp två gånger per natt för att urinera: ett symptom som inte bör ignoreras

Vi sover lugnt när plötsligt vår urinblåsa väcker oss. Vi ångrar då vår "kvällsritual" med örtte och rök från sängen till toaletten, men vi tänker inte nödvändigtvis så mycket på det. Ändå kan det ibland tyda på ett hälsoproblem att gå upp två gånger om natten för att urinera, och då är det inte ens hög ålders hälsoproblem.

Kissa två gånger per natt: den märkliga kopplingen till andning

Vi ligger mysigt i Morfeus famn när plötsligt vår urinblåsa avbryter våra drömmar. Vi längtar tillbaka till dagarna med blöjor, som besparade oss de ständiga toalettbesöken. Denna situation är fruktansvärt irriterande och ganska vanlig. Ofta skyller vi på skålen med soppa eller kamomillteet, vars endast mugg finns kvar på nattduksbordet . Ändå är det inte bara ett resultat av överdriven vätskeintag eller ett tecken på ålderdom att kissa mer än två gånger per natt. Det är ibland ett tyst skrik från kroppen.

Nokturi, behovet att gå upp flera gånger per natt för att urinera, verkar vara ett vanligt problem bland äldre. Människor antar ofta prostataproblem eller inkontinens utan att nödvändigtvis vara oroliga. Ibland beror det dock på mindre uppenbara tillstånd som inte är relaterade till denna del av kroppen, såsom diabetes, hjärtsvikt eller högt blodtryck. Att regelbundet urinera två gånger per natt kan i vissa fall indikera en sömnrelaterad andningsstörning som kallas OSAHS. I vetenskapliga termer står denna förkortning, som är okänd för allmänheten, för obstruktiv sömnapné-hypopnésyndrom.

Sömnapnésyndrom orsakar upprepade andningsuppehåll under natten, vilket skapar en slags "stress" på hjärtat och lungorna. Som ett resultat utsöndrar hjärtat mer ANP, ett hormon som får njurarna att producera mer urin. Samtidigt kan störd sömn minska utsöndringen av ett annat hormon, ADH, som normalt hjälper till att behålla vätska under natten. "Detta skapar ett betydande negativt tryck i bröstkorgen, vilket sträcker ut hjärtmuskeln och leder till flera biologiska fel", förklarar Dr. Marc Sapène, lungspecialist och specialist på sömnstörningar, för Cosmopolitan .

Att urinera flera gånger under natten: när bör man vara orolig?

Det är viktigt att inte generalisera eller omedelbart anta det värsta. Självdiagnos är aldrig en bra idé. Om nokturi är sporadisk och bara uppstår efter en kväll med kraftigt drickande eller extra stora örtteer är det ganska lugnande. Men om det inte är ett tecken på ett luftvägsbesvär kan det vara ett tecken på en urinvägsinfektion . Och i princip känns detta igen vid den första urineringen, som är tillräckligt smärtsam för att få dig att gråta. Personer med överaktiv blåsa, som fungerar på motsatt sätt än normalt, upplever också dessa försvagande toalettbesök.

Nokturi, till skillnad från de "psykologiska" impulser som ger intrycket av att "behöva urinera", tvingar den drabbade att rusa till toaletten och riskera att kissa i sängen. Det är vanligt, även vid lågt vätskeintag. En läkare bör konsulteras om nokturi åtföljs av andra oroande symtom: smärta eller sveda vid urinering, blod i urinen, överdriven trötthet, svullnad i benen eller intensiv törst.

Är det möjligt att vända på scenariot för att återfå komforten?

Ibland räcker det med att bara ändra sin livsstil för att befria sig från urinträngningen. Att äta mindre salt, begränsa vätskeintaget efter en viss tid, välja stärkelserika livsmedel på kvällen (som är kända för sina absorberande egenskaper) och höja benen något är alla enkla justeringar att göra så att du inte behöver lämna sängen från sängen till morgonen.

Självklart är det viktigt att förstå ursprunget och behandla de bakomliggande orsakerna vid kronisk nokturi. Om det är en andningsstörning kommer läkaren att utföra ytterligare tester och förskriva en specifik anordning eller en mandibulär framåtriktad anordning.

Att lämna hemmets bekvämligheter för att gå på toaletten är bara frestande i Disneyfilmer. Att urinera flera gånger under natten är en obehaglig upplevelse, men ibland en avslöjande sådan. Det är bättre att gå till läkaren i onödan än att vänta på att problemet ska förvärras.