Vid 51 års ålder kunde hon med dessa 10 enkla steg säga adjö till tunga ben.

Att må bra i kroppen har ingenting att göra med en dejt på en födelsedagstårta. Vid 51 års ålder delar Céline Roy en glädjefylld vision om välbefinnande, där lätthet byggs upp genom små, vardagliga handlingar. Genom sin personliga erfarenhet berättar hon hur 10 enkla vanor förändrade hennes fysiska förnimmelser, bland annat genom att sätta stopp för känslan av tunga ben.

Att odla lätthet i vardagen

För Céline Roy börjar allt med en mer medveten kontakt med sin kropp. Inga mirakel eller orealistiska löften, utan en konsekvent rutin. En av hennes första instinkter är att höja benen i slutet av dagen. Några minuter räcker, säger hon, för att ge en omedelbar känsla av avkoppling och främja bättre cirkulation. Denna stund blir nästan en ritual, en välförtjänt paus efter en aktiv dag.

En annan ritual hon särskilt uppskattar är den kalla vattenstrålen mot benen. Duschen, som alltid rör sig uppåt från vristerna till låren, fungerar som en uppfriskande kick. Céline uppskattar denna känsla av fräschör som väcker kroppen och ger en riktig energikick.

Rör, återfukta, stimulera

Massage spelar också en central roll i hennes rutin. Lymfdränage, djupvävnadsmassage eller riktad självmassage: Céline utforskar olika tekniker för att stimulera vävnader och återställa cirkulationen. Hon fokuserar till och med på fötterna och masserar fotvalven, övertygad om att allt börjar där.

I samma anda praktiserar hon torrborstning. Denna uppfriskande åtgärd, som utförs före dusch, exfolierar inte bara huden utan stimulerar även lymfsystemet. Céline betonar också en grundläggande, ofta underskattad reflex: hydrering. Att dricka tillräckligt med vatten är en viktig del av att upprätthålla hennes välbefinnande. För henne är ben som mår bra också ben som är ordentligt återfuktade, både invändigt och utvändigt.

Rör dig med mildhet och intelligens

När det gäller rörelse använder Céline regelbundet stretchövningar, särskilt på baksidan av benen, för att bibehålla muskelflexibiliteten och undvika onödig spänning. Dessa stretchögonblick blir stunder av återkoppling, där man andas och slappnar av.

Muskelstärkande träning är också en del av hennes rutin, men alltid skonsamt. Hon lägger särskild vikt vid excentriska övningar, det vill säga övningar där muskeln förlängs, och föredrar att träna barfota eller i strumpor snarare än sneakers. Inspirerad av pilates och dans söker hon flytande och kontrollerade rörelser.

Ett meddelande utan press

Genom dessa tips försöker Céline Roy inte påtvinga någon modell eller diktera hur man ska bete sig. Hon delar med sig av vad som fungerar för henne med öppenhet. Det här är hennes egna tips, baserade på hennes erfarenheter och känslor, och är inte på något sätt obligatoriska, oavsett om du är 30, 50 eller äldre.

Kort sagt, hennes budskap är tydligt: varje kropp är unik, varje resa är unik. Nyckeln är att lyssna på dina behov, respektera din egen takt och välja det som får dig att må bra. Lätthet, enligt Céline Roy, är inte en standard att sträva efter, utan en känsla att omfamna, utan press och med stor mildhet.